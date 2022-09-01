字體控別錯過啦，今天小編要來分享 36 款限時免費英文字體，原價 457 美金，折合台幣價值超過 1.3 萬台幣，通通免費下載，Authentic Collection Font Bundle 提供的限免英文字體，可用於各種設計，像是：賀卡、婚禮邀請函、LOGO、標簽等，字體大多採用 PUA 編碼，此次的限免還包含終身可商業使用的許可，各位不收下就虧大啦！

進入字體限時免費頁面後，點擊右上角綠色 Download 按鈕來進行下載。

然後登入會員，可以透過 Google 或 FB 快速登入，登入完成後再回到剛剛的限免頁免點一次下載按鈕，檔案就會儲存到電腦囉。

點擊下載按鈕後會看到上方的圖片，直接按下最下面 Maybe later 略過即可。

下載之後解壓縮檔案，就可以看到這 36 款字體囉。

字體格式為 otf，不論是 Windows 或 Mac 都能安裝，安裝後就可以直接使用啦，連結放在下面，各位趕緊收藏起來吧，一次 36 款，載到賺到！

備份下載：

Authentic Collections Font Bundle.zip（GOOGLE下載）

Authentic Collections Font Bundle.zip（1DRV下載）

Authentic Collections Font Bundle.zip（MEDIAFIRE下載）

Authentic Collections Font Bundle.zip（RAPIDGATOR下載）

Authentic Collections Font Bundle.zip（MEGA下載）

檔案大小：16.55 MB