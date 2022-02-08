免費英文字體

找不到好看的英文手寫字體嗎？小編最近發現一個還不錯的網站 Freedesignresources，裡面收藏了許多平面設計免費資源，其中「免費英文字型」共有 627 款，像是藝術英文字體、手寫英文字體、草寫英文字體等通通都有，裡面的字體大多能夠免費使用及商業使用，一直找不到好看的英文字體的話，趕快把這個網站收藏起來吧。需要更多英文字型網站？Fontshare 免費 50 種英文字型，提供個人及商業用途免費使用。

Freedesignresources

進入 Freedesignresources 免費英文字體頁面後，就能夠看到所有英文字型的縮圖，比較奇妙的是字體沒有依照風格進行任何分類，唯一的分類就是免費使用、商用及個人使用。

英文手寫字體下載

所以要找字型的話，大家就只能一頁一頁慢慢翻啦。

免費英文字體

找到自己喜愛的英文字體後，點擊進去就可以看到使用範本，這樣直接看效果最準。

可商用英文字體下載

下方也會有字體的說明，包含英文字型的敘述、格式、下載次數，以及可否商業使用還是個人使用，點擊下方的 Download 就可以直接儲存到電腦啦。

手寫英文字體下載

下載安裝完成後，直接打開你的 Word、繪圖工具等支援文字編輯的軟體，就可以直接使用英文字體囉。連結幫大家放在下面，常用英文字體的朋友別錯過囉。

傳送門：Freedesignresources 手寫英文字體下載

Freedesignresources 英文手寫字體下載，627 款手寫 / 草寫 / 藝術英文字型可商業使用 相關文章

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