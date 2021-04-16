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Fontshare 使用說明

當我們進到 Fontshare 網站後，直接點選上方的「Fonts」，便可查看 50 種免費英文字型。

若你查詢字型類別的話，「Fonts」下方有搜尋功能，可讓你輸入字型關鍵字或選擇字型類別，而右手邊則可以讓你調整文字大小，對齊方式，並可切換城市、姓名做範例。

當然，你也可以在下方選一個你喜歡的字型來調整，網站中每個字型都可以獨立做預覽，像是調整字體樣式、文字大小、字體顏色以及特徵，修改好之後便可點選中間的文字進行測試。

若你覺得這個字體是你喜歡的話，我們直接點選右上角的「Variable」。

接著再點選右上角「Download Family」就能下載該英文字型包了，是不是很簡單呢！對於喜歡好看品質又高的英文字體的朋友， 趕緊上 Fontshare 網站逛一逛，肯定會有你需要的字型唷！

Fontshare：https://www.fontshare.com/