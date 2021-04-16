Fontshare 免費 50 種英文字型下載網，做個人及商業用途都可行！

喜歡好看品質又高的英文字體嗎？那麼不妨到 Fontshare 免費英文字型網看看吧！Fontshare 是一個擁有 50 種免費英文字型的網站，是由 Indian Type Foundry 公司所推出的免費服務，並標榜讓每個人都能使用高質量的字體，且這些字體完全 100％ 免費供個人和商業使用，我們也能透過篩選器來調整文字的大小、對齊方式、字體顏色以及文字特徵，若對高品質的英文字體有興趣的話，趕緊將 Fontshare 網站收藏起來吧！更多好看的英文字體，可參考這篇：11 個設計師私藏英文字體！

Fontshare 使用說明

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當我們進到 Fontshare 網站後，直接點選上方的「Fonts」，便可查看 50 種免費英文字型。

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若你查詢字型類別的話，「Fonts」下方有搜尋功能，可讓你輸入字型關鍵字或選擇字型類別，而右手邊則可以讓你調整文字大小，對齊方式，並可切換城市、姓名做範例。

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當然，你也可以在下方選一個你喜歡的字型來調整，網站中每個字型都可以獨立做預覽，像是調整字體樣式、文字大小、字體顏色以及特徵，修改好之後便可點選中間的文字進行測試。

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若你覺得這個字體是你喜歡的話，我們直接點選右上角的「Variable」。

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接著再點選右上角「Download Family」就能下載該英文字型包了，是不是很簡單呢！對於喜歡好看品質又高的英文字體的朋友， 趕緊上 Fontshare 網站逛一逛，肯定會有你需要的字型唷！

Fontshare：https://www.fontshare.com/

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