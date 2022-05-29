「嘉市體」臺灣第一個城市標準字型，可免費使用於個人或商業用途！

你也跟小編一樣喜歡使用中文標準字型的朋友嗎？那麼今天分享這款好看的「嘉市體」你肯定會喜歡！「嘉市體」是一款專為嘉義市設計的字體，也是臺灣第一個城市標準字型，字體架構是取自於法歐文書法家 Edward Johnston，從字體的筆觸可讓人感到親切溫暖，「嘉市體」可從嘉義市政府官網中下載，並可免費使用於個人或商業用途，喜歡的朋友趕緊收下嘉義市政府給的免費好禮吧！更多不錯的中文字體，可參考這編：「芫荽」 免費商用中文字型！

「嘉市體」取得教學

「嘉市體」臺灣第一個城市標準字型，可免費使用於個人或商業用途！

想取得「嘉市體」字型的朋友，首先請到嘉義市政府官網，點選「城市品牌」＞「嘉市體」，便可看到嘉市體字型「ttf檔」，點擊便可儲存到電腦中。

「嘉市體」臺灣第一個城市標準字型，可免費使用於個人或商業用途！

接著我們便可打開「ChiayiCityFont」壓所檔，點選「ChiayiCity」字型檔。

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點選「安裝」後，便可在記事本工具、文書軟體、圖像編輯器中找到「嘉市體」使用。

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以上就是使用「嘉市體」打出來的文字效果，是不是非常好看呢！有興趣的朋友趕緊下方連結將「嘉市體」下載收藏吧！

「嘉市體」字型下載處：點我前往

字型下載：
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（WWW下載）
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（GOOGLE下載）
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（1DRV下載）
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（MEDIAFIRE下載）
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（RAPIDGATOR下載）
嘉市體 ChiayiCityFont.zip（MEGA下載）
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