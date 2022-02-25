香菜字體

你喜愛吃香菜嗎？不想吃沒關係，但是香菜字體要下載起來，最近臉書字嗨發起人 But Ko 發表「芫荽」 免費字體，是第一套為台灣教育使用所改造的「繁體硬筆楷書字型 」，基於 Fontworks Klee One 所改作，此字體已在 Github 免費開源，大家可免費下使用，電腦總是缺一款字體嗎？趕快把這款可口的香菜字體收藏下來吧。需要更多免費可商用中文字體，也可以參考悠哉字體免費可商業使用。

香菜字體下載

教科書中常見的「標楷體」偏向傳統書法(毛筆)，與現代人書協習慣與用具(鉛筆、原子筆)有落差，實際上「硬筆字」更為貼近孩童學習書寫的情況。​

可商用中文字體

而日本教科書體多使用硬筆字風格，其中 Klee (クレー) 就是一個很好硬筆字型範例，Klee 的英文和數字的設計非常適合學童用來臨摹，且內建於 macOS 系統中，因其兼具楷體與仿宋的筆調、高易讀性與溫暖外形，廣受中文使用者喜好。不過 Klee 畢竟是日本字型，在繁體中文的使用上會面臨缺字以及寫法不同的問題。​

芫荽字體下載

為了解決上述的問題，新字型「芫荽」誕生了！它是由字嗨發起人 But Ko 基於 Fontworks Klee One 所改作，也是台灣第一套開源的硬筆楷書字型！

芫荽

但 2020 年底，Fontworks 忽然以開源授權釋出了 Klee One 字型，震驚字型圈。網路上已有許多其他專案嘗試為 Klee One 補上中文字，如簡體中文補字的 LXGW WenKai / 霞鹜文楷與傳統字形補字的 Klee One 繁體中文版等。

硬筆書字型

此專案「芫荽」則是嘗試盡可能調整字形貼近教育部標準字體，並補充台客語用字，貼近台灣需求，並適合學齡教育使用（如童書、國字習作等）。由於原 Klee 的 Regular 偏細而預估使用需求較低，本專案以原 SemiBold 為底製作。

中文免費字體

芫荽字體收錄字數 Big5 範圍內約 7,800 字。注意並沒有包含 Big5 完整的 13,560 字。支援台羅拼音、台語白話字拼音、客語拼音、客語白話字拼音、原住名族語拼音、漢語拼音、馬祖福州話拼音編排。

芫荽

進入 Github 後點擊右上方 Code > Download Zip 即可下載字體壓縮檔。解壓縮後點擊 .ttf 結尾的檔案來安裝字體就可以囉。

芫荽

「芫荽」字體任何人可以無償使用，包含商用，且無須告知原作者。

字型下載：
芫荽中文字型.zip（GOOGLE下載）
芫荽中文字型.zip（1DRV下載）
芫荽中文字型.zip（MEDIAFIRE下載）
芫荽中文字型.zip（RAPIDGATOR下載）
芫荽中文字型.zip（MEGA下載）
檔案大小：5.92 MB

注音版：
注音芫荽中文字型.zip（GOOGLE下載）
注音芫荽中文字型.zip（1DRV下載）
注音芫荽中文字型.zip（MEDIAFIRE下載）
注音芫荽中文字型.zip（RAPIDGATOR下載）
注音芫荽中文字型.zip（MEGA下載）
檔案大小：3.15 MB

圖片來源：美感細胞 教科書再造計畫

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