阿里媽媽數黑體

有免費可商用的黑體可以下載嗎？最近阿里巴巴推出「阿里媽媽數黑體」，繼阿里巴巴普惠體後又再度推出免費可商用字體供大家免費使用，「阿里媽媽數黑體」共 6767 個全形漢字、英文大小寫共 52 個、常用標點符號共 206 個，總計 7025 個字符，喜愛收藏字體的各位趕緊收下吧。

免費可商用字體

進入阿里媽媽數黑體頁面後，就可以看到字體預覽效果，直接在欄位中輸入你要檢視的字體，右側可以調整字體大小。不過阿里媽媽數黑體是簡體字型，有時會遇到繁中字體無法顯示的問題，這時候只能透過翻譯工具轉為繁轉簡，不過轉換後雖然能顯示字體效果，但會是簡體的外觀就是了。

免費中文字體

點擊字體預覽選單，可以切換英文、數字、句子來查看不同的效果。

免費黑體字

很特別的是，還可以透過 CSS 代碼來嵌入網站中，網頁就能快速套用阿里媽媽數黑體。

可商用字體下載

下載並解壓縮後，會取得 .OTF 和 .TFF 兩種格式字體，直接安裝就可以使用啦，可免費商業使用大家請放心，連結小編放在下方，請自行取用囉。

https://fonts.alibabagroup.com/#/more

字型下載：
阿里媽媽數黑體 AlimamaShuHeiTi.zip（GOOGLE下載）
阿里媽媽數黑體 AlimamaShuHeiTi.zip（1DRV下載）
阿里媽媽數黑體 AlimamaShuHeiTi.zip（MEDIAFIRE下載）
阿里媽媽數黑體 AlimamaShuHeiTi.zip（RAPIDGATOR下載）
阿里媽媽數黑體 AlimamaShuHeiTi.zip（MEGA下載）
檔案大小：2.88 MB

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