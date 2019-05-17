免費可商用字體很難找？俗話說聚沙成塔，積少成多，所以我有一個習慣就是每次看到一個就要把握機會收下，今天要來跟大家分享的是「阿里巴巴普惠體」共收錄 11.6 萬個漢字、7205 個拉丁字，中文共有 5 個字重、英文共 11 個字重，「阿里巴巴普惠體」是阿里巴巴第一款開放免費商用的字體，不管是個人、商業使用通通可以，大家趕快把握機會收下吧！更多字體你可以參考：造字工房 81 種特殊中文字型免費下載

△ 「阿里巴巴普惠體」是一款風格簡約，造型瘦長的字體，重心較一般字體高。適合使用在風格清新、簡約的網頁、設計或海報中！

△ 目前「阿里巴巴普惠體」共收錄 11.6 萬個漢字、7205 個拉丁字，下載包含兩種中英文兩種，英文檔名為 Alibaba Sans。阿里巴巴普惠體可已滿足多種場景中使用需求，雖然為簡體中文，但實測輸入繁體中文也可以使用沒有問題！

阿里巴巴普惠體版權聲明

1. 阿里巴巴普惠體（中文字體，指定 5 款字重），Alibaba Sans（西文字體，指定 11 款字重），以下合稱阿里巴巴字體，允許任何個人和企業免費使用，包括商業用途，但禁止用於違法用途。

2. 阿里巴巴字體版權歸屬阿里巴巴（中國）有限公司，未經授權，任何人和第三方媒介不得上傳、發布、轉載字體文件，禁止販售，違者必究。

3. 為確保字體文件不被竄改，保障用戶可以安全使用，請務必從阿里巴巴字體官方指定通道下載。

△ 字體下載必須到官方通道下載，文末幫大家準備好連結啦，進入阿里巴巴普惠體首頁之後，點擊「其它用戶通道」。

△ 必須登入淘寶帳戶才可以下載，登入之後回到剛剛的首頁，再一次點「其它用戶通道」，檔案會以壓縮檔的形式下載到電腦。

△ 壓縮檔中有兩個資料夾，Mac 使用者請點「 _MACOSX」，Windows 使用者請點「阿里巴巴普惠體（中西文完整版）」

△ 中文共有 5 種字重，從粗到細都有，直接點擊就可以安裝啦！

△ 英文檔名為 Alibaba Sans，共有 11 種字重，另外還有 Italics 斜體資料夾，下載一次中文、西文就打包完成啦，免費又好看的可商用字體，趕快收下吧～

https://alibabafont.taobao.com/wow/alibabafont/act/alifont

字型下載：

AlibabaPuHuiTiAll.zip（ALICDN下載）

檔案大小：23.6 MB