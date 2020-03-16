台灣中文字型網頁服務公司 justfont 在 2015 年成功募資「金萱字型」後，為了回饋社會，與設計師 Jow Prince 及 Avraham Cornfeld 聯合開發以 Kosuhi Maru 為基礎的免費開源字體「jf open 粉圓」讓大機免費使用，不需付費、標著作者即可商業使用、自由改作、自由分享字體。你也可以參考：OPPO Sans 免費可商用字體，支援繁體中文科技感十足

以日本字體 Kosungi Maru 為基礎，jf open 粉圓字體以台灣使用者做為出發，加以優化排版、增補字符、粗細等，於 2020/3/14 才正式推出，所以說是一款熱騰騰的字體，大家還不下載爆。

下面兩張圖是針對原本字符粗細不均勻或太偏日本寫法的狀況調整、優化：

調整前：

調整後：

「Kosugi Maru」原為日文標點符號設置，「jf open 粉圓」則改為繁體中文設置，並將歐文部分替換為開源字型 Verala Round。大家可以注意看看下方兩張圖片標點符號位置的差異：

調整前：

調整後：

「jf open 粉圓」補齊日文字型中所缺乏的台灣常用漢字共 1,477 字，另設計注音符號及台羅拼音符號。

「jf open 粉圓」官方頁面中，可以任意輸入字體，來查看及時呈現效果。

「jf open 粉圓」完全免費提供給大家使用，不需要擔心版權問題，真正的可商業使用，不管是個人文書、商業作品、粉專文宣字幕字卡⋯⋯通通免付費、免標註來源出處，還能夠自由改作、分享檔案，大家趕快下載起來吧。

下載：

jf open 粉圓字型.zip（GOOGLE下載）

jf open 粉圓字型.zip（1DRV下載）

jf open 粉圓字型.zip（MEDIAFIRE下載）

jf open 粉圓字型.zip（RAPIDGATOR下載）

jf open 粉圓字型.zip（MEGA下載）

檔案大小：19.95 MB