1001 Free Fonts 免費英文字型網站:http://www.1001freefonts.com

有設計感的英文字型可遇不可求,艾倫推薦 1001 Free Fonts 英文字型免費下載網站,站上的英文字體多達上千款,不論是要正體字體、搞怪字體、卡通字體、海報字體...等任我們挑選,只要輸入我們的英文字內容就能站上立即預覽字型效果,喜歡的字型也能直接下載回電腦安裝,支援 Windows和 MAC平台,快跟艾倫來看看吧!▽ 網站上的英文字型可從 A~Z 的字型分類來預覽。

▽ 挑選英文字型的同時也可以同步預覽,想要同步預覽的話先在 Custom Preview 輸入我們的英文字內容,字體的大小、顏色也能調整,最後按下 update 就可以同步看到字型預覽了,喜歡的字型就可以按下 DOWNLOAD來下載。每款字型免費使用的授權都不同,可從後方 DOWNLOAD 按鈕上方看到免費授權方式,像是 Free for Personal Use 個人免費使用、Free 免費下載但商業用途需要付費 (buy Commerical License),需要商業用途的朋友下載時要注意一下授權方式唷!覺得字體設計的很棒想要贊助設計者的話也可以從 Donate to Designer來贊助唷!▽ 下載到電腦中解壓縮後就可以直接安裝囉!若是不希望電腦字型佔據太多系統空間,推薦使用 使用捷徑安裝字型 多達上千款的英文字型等你來下載唷!1001 Free Fonts 免費英文字型網站: http://www.1001freefonts.com