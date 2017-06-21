1001 Free Fonts 上千款英文字型免費下載，可線上即時預覽

2017-06-21 12:58:15 艾倫
1001 Free Fonts

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每款字型免費使用的授權都不同，可從後方 DOWNLOAD 按鈕上方看到免費授權方式，像是 Free for Personal Use 個人免費使用、Free 免費下載但商業用途需要付費 (buy Commerical License)，需要商業用途的朋友下載時要注意一下授權方式唷！覺得字體設計的很棒想要贊助設計者的話也可以從 Donate to Designer來贊助唷！

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▽ 下載到電腦中解壓縮後就可以直接安裝囉！若是不希望電腦字型佔據太多系統空間，推薦使用使用捷徑安裝字型

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