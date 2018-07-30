優品 PPT 是一個專門提供免費 PPT ( Power Point) 簡報佈景樣式的網站，玲瑯滿佈的佈景任君選擇，但今天主要要跟大家分享的是它的「字體庫」啦～這裡提供近 600 種字體免費下載，包含毛筆、可愛、手寫、英文及手寫英文...等主題光是中文體就有 400 多種，保證可以找到你喜歡的。下載方式很簡單，不會外連到期奇怪怪廣告很多又複雜的外部網站。而大家比較在意的是否為「繁體字」也可以輕鬆調整，那我們就來看要如何從「優品 PPT」下載字體吧！
△ 點擊想要下載的字體後，就會進入字體介紹的頁面，綠色框框可以是字型的預覽圖，下方有一排字，寫著如何下載及安裝，那麼要安裝的話，就點擊「點擊下載」即可。
△ 將下載好的檔案解壓縮。（使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間）
△ 點擊解壓縮後的檔案，會開啟安裝字體的畫面，這時候可以看到有些字型沒有變化，不要放棄！因為這些字體的編碼是簡體字，而我們電腦預設是繁體字，所以這邊會這樣顯示是很正常的～安裝好後再教你怎麼一秒切換。
△ 字體安裝好後，隨意開啟可以輸入文字的軟體，就可以在字體處看到安裝好的字型啦！這時候打字，某些繁體字還是沒有變化。
△ 這時候只要將字反白選起，點選最上排工具列中的「校閱」，在點「繁轉簡」，就可以看到字型都變成剛剛下載的字體啦！
安裝使用就是這麼簡單！接下來幫大家從優品字體庫中挑一些不錯的字體，請看下面精選：
【繁體字】
△ 經典繁毛楷字體：點我下載
△ 方正行楷繁體：點我下載
△ 長城新藝體繁：點我下載
【其他好看的設計字體】
△ 思原宋體 CN Heavy：點我下載
△ 字心坊貓的天空之城（特別定制版）：點我下載
△ 造字工房素白（非商用）常規體：點我下載
喜歡造字工房的字型，可以參考造字工房 57 種特殊中文字型免費下載
△ 方正美黑 GBK：點我下載
有了這些字體，是不是覺得做事情事半功倍呢？優品的字體庫還有好幾百種好看的字體，可以自行上去逛逛下載。貼心小提醒，以上字體不能夠用在商業用途上呦！各位在使用上還是要多加注意，最後在使用上再提醒一次，因為字體是以簡體字編碼，因此在使用時若有字體跑不出來的話，記得按下簡轉繁，就可以成功顯示！
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