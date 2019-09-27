今年度發生 YouTube 字體侵權事件你還記得嗎？到底要用什麼字體才安全？今天小編要跟大家分享一個好消息，文鼎要免費提供 4 套「免費商用字型」，只要加入 iFontCloud 雲字庫成為會員，就可以下載啦！不管你要拿來商業使用、做文宣、廣告通通沒有問題。其實文鼎在 2001 年及 2010 年也曾提供多套公眾授權字型，公眾授權使用讓大家使用。2019 年又再次佛心來的，把握好機會，補充電腦字體庫啦！更多字體，你也可以參考：「台北黑體」免費可商用的繁體中文字型下載，漢字幾乎不缺字的繁體中文印刷風格黑體

△ 首先進入文鼎雲字庫註冊頁面，快速註冊一個帳號，這是必須的～想要免費的字體就必須配合官方活動方法領取囉。

傳送門：文鼎雲字庫註冊頁面

△ 接著輸入註冊資訊，包含稱謂、姓名、Email、密碼等，輸入完畢後按下「註冊成為會員」。

△ 然後到 Email 收取認證信，按下「確認啟用帳號」就完成註冊的動作啦！

△ 接下來的問題是，要如何下載字體呢？並非像傳統方式直接給載點，由於要驗證我們是否有註冊會員，所以必須透過 iFontCloud Font Manager 來下載、安裝字體。

△ iFontCloud Font Manager 支援 Windows 及 Mac 兩種系統，下載之後就可以直接安裝啦。文章最後面準備好載點給大家囉。

△ 安裝完畢之後，輸入剛剛的 Email 及密碼。

△ 登入之後，在左側的欄位「繁體中文」、「簡體中文」的地方，點擊之後就能夠看到免費提供的 4 種字型啦。簡體中文與繁體中文分別各有 2 種字體。

這次提供的免費字體為：

1. 文鼎上海宋體_L AR ShangHaiSongB5 LT

2. 文鼎楷體_M AR KaiB5 MD

3. 文鼎上海宋_L AR ShangHaiSongGB LT

4. 文鼎中楷体 AR KaiGB MD

△ 直接單擊字體，按下右下角的「套用」就完成安裝囉！在字體使用期限方面，可以使用至 2021 年 12 月 31 日，有足足超過 2 年的時間可以免費使用。

△ 安裝完畢後，在 Word 裡面就可以直接使用啦！大家請把握機會，早下載早享受，晚下載也不會有折扣 XD

https://ifontcloud.com/index/download_tool.jsp

Windows 安裝版：

iFontCloud Manage 3.0.1.9.zip（ARPHIC下載）

iFontCloud Manage 3.0.1.9.zip（GOOGLE下載）

iFontCloud Manage 3.0.1.9.zip（1DRV下載）

iFontCloud Manage 3.0.1.9.zip（MEDIAFIRE下載）

iFontCloud Manage 3.0.1.9.zip（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：55.16 MB

Windows 免安裝版：

iFontCloud3.7z（GOOGLE下載）

iFontCloud3.7z（1DRV下載）

iFontCloud3.7z（MEDIAFIRE下載）

iFontCloud3.7z（RAPIDGATOR下載）

iFontCloud3.7z（本站下載）

檔案大小：12.11 MB

Mac 版：

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（ARPHIC下載）

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（GOOGLE下載）

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（1DRV下載）

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（MEDIAFIRE下載）

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（RAPIDGATOR下載）

iFontCloud Manager 3.0.3.0.dmg（本站下載）

檔案大小：12.32 MB