每次要用 Word 常用的字體都要大海撈針嗎？今天小編要跟大家分享一個非常實用的方法，讓你一秒精準更改字體，就跟 Ctrl+C 複製一樣輕鬆簡單。那就是幫你電腦上的 Word 設定字體的專屬快速鍵，設定完畢後就可以一鍵完成設定，不必再大海撈針，真的非常非常實用，雖然是簡單的小動作，長期下來卻可以幫你省下不少時間喔！ 你也可以參考：Word 預設字型修改，將新細明體打入冷宮

△ 首先打開 Word，並點擊左上角的「檔案」。

△ 找到檔案之後，按下左下方的「選項」。

△ 接著在最左側找到「自訂功能區」，然後往右邊看，找到鍵盤快速鍵 > 自訂。

△ 最後在類別的地方，找到「字型」，並找到你要設定的字體名稱，單擊一下後，點擊下方的「按新設定的快速鍵」，然後直接在鍵盤上面按下你想設定的快速鍵，快速鍵就會顯示在欄位中啦。若你設定的快速鍵，已經有其他功能的話，在左下方的「目前指定於」就會顯示為已指定，所以看到「未指定」就代表目前的快速鍵是可以使用的！設定完之後點擊下方「指定」就完成啦。

△ 設定完成之後馬上來試試看，輸入完文字之後，小編按下剛剛自己設定的快速鍵，果真完全不用選字，一秒立即變成我設定的字體，真的是太方便啦！真心建議大家趕快打開 Word 設定起來~