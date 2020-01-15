Word 幫字體設定快速鍵，一秒調好字型不用大海撈針

每次要用 Word 常用的字體都要大海撈針嗎？今天小編要跟大家分享一個非常實用的方法，讓你一秒精準更改字體，就跟 Ctrl+C 複製一樣輕鬆簡單。那就是幫你電腦上的 Word 設定字體的專屬快速鍵，設定完畢後就可以一鍵完成設定，不必再大海撈針，真的非常非常實用，雖然是簡單的小動作，長期下來卻可以幫你省下不少時間喔！ 你也可以參考：Word 預設字型修改，將新細明體打入冷宮

Word字型

△ 首先打開 Word，並點擊左上角的「檔案」。

Word 幫字體設定快速鍵

△ 找到檔案之後，按下左下方的「選項」。

Word 字體快速鍵

△ 接著在最左側找到「自訂功能區」，然後往右邊看，找到鍵盤快速鍵 > 自訂。

Word 幫字體設定快速鍵

△ 最後在類別的地方，找到「字型」，並找到你要設定的字體名稱，單擊一下後，點擊下方的「按新設定的快速鍵」，然後直接在鍵盤上面按下你想設定的快速鍵，快速鍵就會顯示在欄位中啦。若你設定的快速鍵，已經有其他功能的話，在左下方的「目前指定於」就會顯示為已指定，所以看到「未指定」就代表目前的快速鍵是可以使用的！設定完之後點擊下方「指定」就完成啦。

Word 幫字體設定快速鍵

△ 設定完成之後馬上來試試看，輸入完文字之後，小編按下剛剛自己設定的快速鍵，果真完全不用選字，一秒立即變成我設定的字體，真的是太方便啦！真心建議大家趕快打開 Word 設定起來~

Word 幫字體設定快速鍵，一秒調好字型不用大海撈針 相關文章

訪客留言

Word 幫字體設定快速鍵，一秒調好字型不用大海撈針 參考資料

[Mac 新手日記] Apple Mac OS X 截圖文書必備快捷鍵教學
當然，Mac OS X 可以使用的快速鍵還有非常多，即使是上面列出的功能，也可能有不同的快速鍵可以做到一樣的事情。不過上面這些是我經過挑選後，覺得最適合 Mac 新手，尤其是以文書處理為主要工作的朋友值得立刻學起來。
Windows 找回了桌面！ Windows 10 六大功能搶先預覽
Windows 10 終於找回了統一的工作桌面，但是也沒有放棄統合多裝置的 App 畫工作思維，這樣的承襲與改變是否能讓用戶找回熟悉但又更好用的 Windows 呢？
PChome 個人新聞台
PChome 2019 年筆記本鑑賞-購物主題 今年靠近年末才出現有送筆記本的徵文活動，以為今年收集不到惹，而且我還以為 2019 沒有出，又要拿到 2018 款，嚇死我了～～終於拿到 PChome 2019 的筆記本啦！硬著頭皮寫了不擅長的百貨公司真是太好了！
[教學] Word 鮮為人知的好用熱鍵大公開，十大密技等你來使用（上）
課程內容：透過熱鍵使用Word ，可以更順手、更有效率備註說明：部分熱鍵與 ... 刷子的技能，但可以直接用 F4 熱鍵來處理，比方上一次的動作是將文字設定成粗體、大小14 ... 下標字體是許多時候會用到的功能，尤其是在撰寫公式的時候，如： X2+Y3=Z&nbsp;...
做報告、寫文件必備的8個Word小技巧！想提高工作效率，就靠它們了｜數位時代
2016/8/4 · 在 Word 中，在要貼上 Excel 表格的地方按滑鼠右鍵，在「貼上選項」選擇「連結並保持來源格式設定」。 一旦 Excel 中的數據更動，只要在 Word 中，對著先前貼上的表格按右鍵，選擇「更新連結」，數據就會隨著 Excel 的改變更新了。 3.
Nelson 的小世界 :: 痞客邦 PIXNET ::
當你安裝好 BBUncrustifyPlugin-Xcode 這個 Xcode plugin 之後，你會發現它無法設定快速鍵，每次都得用滑鼠去點選單實在是一件很沒有效率的事情。沒關係，我們可以透過 Mac 內建的快速鍵設定來為選單加上快速鍵。
Word
因為Word會自動完成分行的工作，在輸入同一個段落的文字時，可以完全不用考慮何時跳行的問題（即何時該鍵入『Enter』鍵）。在Word中鍵入『Enter』鍵的意義，除了代表新的一列開始之外，更被視為一個新段落的開始。 選取文字
Word這6種類型10個快捷鍵，幫你截止前完成文書報告｜Zi 字媒體
所以今天就要跟大家分享10個Word裡面非常好用，但很少人知道的 ... 字體功能： ... 和上方文字設定功能有異曲同工之妙的就是對齊的快捷鍵了！
聯成電腦Word教學：解決項目符號常見的5個困擾 - 聯成電腦|讓你價值連城
文、菜鳥編不論是報告、論文或是企劃案，內文多半會使用條列方式標示，不僅簡明扼要，更讓閱讀者可快速理解陳述的重點。Word中的「項目符號」可以快速的幫你建立條列式內容，對Word有點了解的人應該都知道，但以下過程中遇到的問題你否會解決呢？
Word 2003 快速貼上未格式化文字@ 軟體使用教學:: 隨意窩 ...