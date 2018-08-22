Word 檔案儲存打包字體，列印、傳檔字體沒安裝也能照常顯示！

2018-08-22 10:28:03 9M87
Word字體跑掉

你一定遇過文件存檔後，再次開啟時字體跑掉吧！這種狀況常發生在打完報告拿去影印店列印、傳檔案給同事、主管，甚至是上台報告，因為只要用別台電腦開Word檔，卻沒有安裝你使用的字體時，開啟檔案的那剎那，看到自己的心血面目全非(也沒那麼嚴重啦XD)就很苦惱美美的字體怎麼跑掉了！？那是你還沒有用過「字體嵌入」這個存檔設定！也就是今天我要教你的小秘招～其實只要在儲存檔案的時候，把字體檔案一起打包，就可以無痛完美存檔啦！憶起來看這個秘招怎麼使用吧~


Word字體嵌入
△ 首先先確定你的文件都OK了，這次示範使用的是瀨戶字體，很可愛吧~

Word字體打包儲存

△ 接下來點擊左上角的檔案。

Word字型

△ 點擊左方列表的選項，這時會跳出一個進階設定的視窗。

Word字體跑掉

△ 再找到儲存這個選項，給他點下去。

Word字體跑掉

△ 下方有一區(紅框所示)寫著在檔案內嵌字形，將游標指到說明，會跳出說明小語解釋只要勾選啟用這個設定，就可以儲存字型在文件中，即使其他人開起這份檔案時，沒有安裝這個字體，一樣可以瀏覽！我們就把它給溝起來吧~

Word字體跑掉

△ 上方灰底有個下拉選單，可以選擇本次的設定是指用於這份文件，還是往後的所有新文件都會自動打包字體。

Word字體跑掉

△ 見證奇蹟的時刻到了，我把檔案傳到另一台電腦，並沒有安裝瀨戶這個字體，打開後字體真的沒有跑掉！雖然可以再字體選單中看到 Seto，但其實下拉式選單裡找不到這個字體哦~

這麼簡單的小技巧，是不是解決了你 Word 字體跑掉的窘境呀？快把這個方法學起來，之後不管是列印報告、傳檔案給別人或是用共用電腦做簡單分享，開啟檔案時字體都不會跑掉啦！輕輕鬆鬆將你的心血 100% 完美呈現，文件內容好之餘，視覺設計效果也是很重要的，不妨把這個祕訣分享給你的親朋好友，讓他們對你這個 Word 文書技巧達人另眼相看！

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