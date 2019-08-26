不要再康熙字典體，文悦古典明朝體、新恒古雅宋、古體仿宋都很不錯！

2019-08-26 06:58:06 哇哇

文悦 WenYue 字型合集打包

最近因為集集彩繪列車的展出，讓康熙字典體的版權使用又產生疑慮，真的很多人喜愛這款字型，不過還是有很多取代方案，文悦目前還有古典明朝體、古體仿宋與新恒古雅宋都是很不錯的字型選擇，這些字型都可以非商業使用版免費下載，等於自己使用都用都沒有問題的，不過若是要公開發表設計之前，請聯繫文悦洽談版權的事宜。而文悦除了這些比較古意的字型之外，其實新青年體、方糖體、小松春物語體、小松秋意濃體等等都很不錯，就在這篇文章一起來看看吧！

康熙字典體下載

△ 康熙字典體的濫用已經讓很多設計師感到反感，甚至有了「康熙字典體，不要再用了」的網站出現，這款字型的出現並不是正規的字型設計，而是從一本康熙字典擷取下來的文字變成字型檔案，但是或許因為如此才會讓很多人喜愛，比較具備有特色，坦白說適時地使用也是不差啦！

文悦古典明朝體下載

△ 文悦古典明朝體的風格也非常不錯，我相信若是會喜愛使用康熙字典體的話，文悦古典明朝體應該也會喜愛才是，有些網站推薦使用文悦古典明朝體來取代康熙字典體，細看差異是有的，不過我覺得可以接受。這款支援繁體中文，我想大家要使用應該也會方便許多。

文悦古典明朝體下載

△ 文悦古典明朝體官方圖片

文悦字型如何下載？

文悦古典明朝體下載

△ 文悦雖然個人可以免費使用，不過下載還是有他的步驟在，這時候要請大家拿出好久沒有使用的 wechat 來加入官方的帳號，關注之後透過對話來取得下載與密碼。

文悦古典明朝體下載 文悦古典明朝體下載

△ 想要取得哪一款字型就複製名稱貼上對話後傳送，之後就會收到回覆，包含有下載連結與取得密碼。

文悦古典明朝體下載

△ 之後點入下載頁面，輸入剛剛所取得的下載密碼。

文悦古典明朝體下載

△ 之後就可以很順利的下載到字型檔案囉！！！當然本篇文章也佛心的替大家準備好了，大家低調使用就好。

文悦字型還有哪些？

文悦新青年體下載

△ 文悦新青年體非常的好看，我自己電腦裡原本就有這款字型，雖然以簡體為主，要使用的話真的得挑字來使用。

文悦新青年體下載

△ 文悦新青年體官方範例，坦白說這款字型可以很復古又可以很新潮。以前單獨介紹過：文悦新青年體，個人非商業使用免費下載

文悦後現代體下載

△ 文悦後現代體下載（簡體中文）。

文悦方糖體下載

△ 文悦方糖體（簡體中文）。

文悦新恒古雅宋下載

△ 文悦新恒古雅宋，有一種油墨印刷的感覺，我覺得也是取代康熙字典體的好選擇。（簡體中文）

文悦孫小松鯛魚燒體下載

△ 文悦孫小松鯛魚燒體，很奇妙的一款字型 XD（簡體中文）

文悦孫小松春物語體下載

△ 文悦孫小松春物語體（簡體中文）

文悦周華金新魏體下載

△ 文悦周華金新魏體下載（簡體中文）

文悦孫小松秋意濃體下載

△ 文悦孫小松秋意濃體，我個人非常喜愛這款字型，也是有種油墨印刷加上可愛的感覺。（簡體中文）

文悦青龍體下載

△ 文悦青龍體，非常豪邁的字型風格，使用時機恰當會非常好看。（簡體中文）

文悦青龍體下載

△ 文悦青龍體官方範例，好看啊！

文悦古體仿宋下載

△ 文悦古體仿宋下載，仿宋體我個人也很愛，這款就為繁體中文，相信也比較符合大家需求。

文悦字庫：https://wytype.com/

字型下載：
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（GOOGLE下載）
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（1DRV下載）
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（MEDIAFIRE下載）
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（RAPIDGATOR下載）
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（HAMICLOUD下載）
文悦 WenYue 字型合集打包.rar（本站下載）
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