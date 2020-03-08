內海字體 NaikaiFont 字型免費下載

今日感到最佛心的事情，就是又多了「內海字體」這款可愛的繁體中文免費字型可以下載，這是基於「瀨戶字體」的開放原始碼中文字型，這真的是要好好感謝大神 Max 的努力，我們才有這麼可愛的字型可以下載使用，若以前你曾經使用過瀨戶字體，那麼多少會發現還是會有缺字的狀況發生，不過現在內海字體補足了這些缺字，而且還調整為 5 個字重，在全形標點符號上原本是針對日本做設計，調整成台灣的置中用法，還有加上了台灣閩南語常用字與部分粵語字，有沒覺得這真的很佛心啊～趕快來下載使用吧！

內海字體 NaikaiFont 字型免費下載

字型要如何安裝呢？下載後解縮字型檔案，之後在檔案上點選右鍵就可以看到安裝，那當然就是安裝下去囉！內海字體補齊台灣教育部列出的 4808 個常用字，增加的 65 字如下：螃螎螞蟈蟑諉賅賒賬贗趟趴跺踩踫踱蹝蹦蹺躂躉躲躺逛遴鄉醣鈉鈣鈽鈾鉻銬銳銻銼鋁鋅錳錶鎂鎊鎢鎳鏍鐮閡閱闆阱陴霉靶頹颳餵餿饞馱鬍鱖鵪鷥麂鼴齜，其實這些字真的不常用，不過能補足也非常的好。

五種不同的字重：

  • Light：NaikaiFont-Light.ttf
  • Regular：NaikaiFont-Regular.ttf
  • Medium：NaikaiFont-Medium.ttf
  • SemiBold：NaikaiFont-SemiBold.ttf
  • Bold：NaikaiFont-Bold.ttf

內海字體 NaikaiFont 字型免費下載

「臺灣閩南語推薦用字 700 字表」中常出現的中文字，內海字體增加的 47 個字如下：㧒㧳㪗㾪䆀䉔䘼䩉䫀䫌螿蟧蟮蟳蠩覕譀趒趖跍跔跤踅踮蹛軁迌遢邋鐤雺頦骿魩鰇????????????????????????????????????????????????。這些自我用注音還不一定能打得出來啊～

內海字體 NaikaiFont 字型免費下載

增加部分的粵語字如下：㓤㖡㖭㖿㗎㗾㧬㨘㩒㬹㷫㹴䁪䢂䱽螆蠄裇覅趷踎踭蹾躀躝軚輋酶醖鈈鈪鎅鐧閪餸骾髧鮋鯭鰂

https://max-everyday.com/2020/03/naikaifont/

字型下載：
內海字體 NaikaiFontTw.7z（GOOGLE下載）
內海字體 NaikaiFontTw.7z（1DRV下載）
內海字體 NaikaiFontTw.7z（MEDIAFIRE下載）
內海字體 NaikaiFontTw.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：45.98 MB

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