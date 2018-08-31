Maki Circle Hand マキ丸ハンド 少女手寫字型下載，個人商業使用皆可

2018-08-31 10:40:54 哇哇
Maki Circle Hand (マキ丸ハンド) 手寫字型下載

繁體字型爭議很大，最近大家都不敢用，不過日文字型很多都可以個人與商業使用，若是能支援漢字當然更受大家歡迎，之前介紹的瀨戶字型マメロン mamelonＫＦひま字反應都還還不錯，再來一款我覺得最真實的手寫風格字體 Maki Circle Hand マキ丸ハンド，這風格算是手寫風格中最自然的一款，輸出起來真的很像手寫的感覺，支援的漢字也很多，趕快來收藏吧！


Maki Circle Hand (マキ丸ハンド) 手寫字型下載
隨隨手測試李佳隆與艾熱的星球墜落歌詞，沒想到有些簡單的字沒有支援，很難的字卻有，我想應該非常足夠使用的！

http://www.ac-font.com/en/detail_j_003.php

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