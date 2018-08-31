繁體字型爭議很大，最近大家都不敢用，不過日文字型很多都可以個人與商業使用，若是能支援漢字當然更受大家歡迎，之前介紹的瀨戶字型、マメロン mamelon 與ＫＦひま字反應都還還不錯，再來一款我覺得最真實的手寫風格字體 Maki Circle Hand マキ丸ハンド，這風格算是手寫風格中最自然的一款，輸出起來真的很像手寫的感覺，支援的漢字也很多，趕快來收藏吧！
http://www.ac-font.com/en/detail_j_003.php
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