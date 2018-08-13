時間機器 TimeMachine 是一款頗特別的字型，作者樣的是古典風格，卻要具備有未來感，坦白說我都很難想像何謂古典風格的字型，也很難想像怎樣的字型具備未來感，反正作者開心就好不是嗎？這是一款日文字型，不過漢字的支援度相當高，特殊的筆劃與字型的圓潤感，說可愛我覺得也可以，而我覺得他有許多特殊的地方，所以若是用在美術設計上或許還不錯唷！個人與商業使用都是可以的～
http://modi.jpn.org/font_timemachine-wa.php
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