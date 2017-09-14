中文字型很多很多，但是很多字型很快就看膩了，這次來分享一款大家可能會喜愛的 マメロン 日文字型，雖然說這是一款日文字型，不過支援了 6386 筆漢字，等於說支援了非常非常的多中文字，而且用起來的樣式可愛可愛的，一點都不輸給瀨戶字型，當還是取決於大家自己的喜好囉！
這款マメロン 日文字型在使用上我遇到比較多障礙，我常用的繪圖工具 PhotoImpact、PhotoScape 與 FastStone Capture 中文字都出不來，雖然說字型頗好看的，但是我手邊沒有很方便的繪圖軟體可以顯示字型，有推薦的工具可以再告訴我唷^^。
字型下載：
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檔案大小：1.88 MB
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