マメロン mamelon 可愛的免費日文字型下載，支援多達 6386 個漢字可以使用

2017-09-14 05:01:12 哇哇
マメロン mamelon 可愛的免費日文字型

中文字型很多很多，但是很多字型很快就看膩了，這次來分享一款大家可能會喜愛的 マメロン 日文字型，雖然說這是一款日文字型，不過支援了 6386 筆漢字，等於說支援了非常非常的多中文字，而且用起來的樣式可愛可愛的，一點都不輸給瀨戶字型，當還是取決於大家自己的喜好囉！

這款マメロン 日文字型在使用上我遇到比較多障礙，我常用的繪圖工具 PhotoImpact、PhotoScape 與 FastStone Capture 中文字都出不來，雖然說字型頗好看的，但是我手邊沒有很方便的繪圖軟體可以顯示字型，有推薦的工具可以再告訴我唷^^。
https://moji-waku.com/mamelon/

字型下載：
mamelon.zip（官方下載）
mamelon.zip（MediaFire下載）
mamelon.zip（Rapidgator下載）
mamelon.zip（ZippyShare下載）
mamelon.zip（YunFile下載）
mamelon.zip（本站下載）
檔案大小：1.88 MB

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