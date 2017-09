驅動程式大家一定很少更新吧!因為更新驅動程式的確是件很麻煩的事情,自己去尋找驅動程式更累,於是批次更新驅動程式的工具頗方便的,當然也有很多類似的 免費工具,不過這類工具通常都有免費版與專業版,專業版更包含有備份驅動的功能,就算更新後有問題話,還原也會更加方便,IObit Driver Booster 3 PRO 專業版本正在限時免費中,大家趕快去取得序號吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IOBIT DRIVER BOOSTER 4 PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。△ 安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後從右下角的地方「輸入授權」。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選啟用。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 啟用過後軟體左上角就可以看到 PRO 的標記囉!△ 開始使用 Driver Booster 4 Pro 放心地給他掃描下去,看來真的很多沒有更新的驅動程式。△ 掃描出來的更新驅動程式列表,點選右上角立即更新就會批次更新。△ 更新之前會備份就有的驅動程式,避免驅動程式更新失敗的問題,而驅動程式更新時可能會出現螢幕黑色、網路斷線等狀況,都是正常的唷!△ 更新驅動程式完成之後可以重新開機測試一下,確認驅動程式都是正常的!△ 重新開機之後就可以看到軟體首頁變成綠色的圈圈,代表所有驅動程式都是最新的狀態。△ 對了~專業版有黑白兩種面板,也可以自訂圖片背景,更加有個人特色。△ 救援中心可以看到所有驅動程式的備份狀態,已經更新過的驅動程式若有異常,可以很方便的還原,所以大家可以放心的批次更新唷!△ PRO 專業版與免費版本差異,當然要用專業版啊!安裝版下載:檔案大小:14.96 MB免安裝版下載:檔案大小:15.52 MB