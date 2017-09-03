【限時免費】IObit Driver Booster 4 PRO 驅動程式一鍵更新，專業版本的安全保障

2017-09-03 04:43:54 哇哇 0 0
IObit Driver Booster PRO 4.5 限時免費

驅動程式大家一定很少更新吧！因為更新驅動程式的確是件很麻煩的事情，自己去尋找驅動程式更累，於是批次更新驅動程式的工具頗方便的，當然也有很多類似的 免費工具，不過這類工具通常都有免費版與專業版，專業版更包含有備份驅動的功能，就算更新後有問題話，還原也會更加方便，IObit Driver Booster 3 PRO 專業版本正在限時免費中，大家趕快去取得序號吧！

限時免費活動：http://sharewareonsale.com/s/driver-booster-pro-iobit-sale

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IOBIT DRIVER BOOSTER 4 PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。

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△ 安裝版與免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後從右下角的地方「輸入授權」。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選啟用。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 啟用過後軟體左上角就可以看到 PRO 的標記囉！

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△ 開始使用 Driver Booster 4 Pro 放心地給他掃描下去，看來真的很多沒有更新的驅動程式。

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△ 掃描出來的更新驅動程式列表，點選右上角立即更新就會批次更新。

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△ 更新之前會備份就有的驅動程式，避免驅動程式更新失敗的問題，而驅動程式更新時可能會出現螢幕黑色、網路斷線等狀況，都是正常的唷！

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△ 更新驅動程式完成之後可以重新開機測試一下，確認驅動程式都是正常的！

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△ 重新開機之後就可以看到軟體首頁變成綠色的圈圈，代表所有驅動程式都是最新的狀態。

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△ 對了～專業版有黑白兩種面板，也可以自訂圖片背景，更加有個人特色。

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△ 救援中心可以看到所有驅動程式的備份狀態，已經更新過的驅動程式若有異常，可以很方便的還原，所以大家可以放心的批次更新唷！



△ PRO 專業版與免費版本差異，當然要用專業版啊！

http://www.iobit.com/en/driver-booster.php

安裝版下載：
IObit Driver Booster 4 PRO.zip（MediaFire下載）
IObit Driver Booster 4 PRO.zip（Rapidgator下載）
IObit Driver Booster 4 PRO.zip（ZippyShare下載）
IObit Driver Booster 4 PRO.zip（YunFile下載）
IObit Driver Booster 4 PRO.zip（本站下載）
檔案大小：14.96 MB

免安裝版下載：
IObit Driver Booster PRO 4.5.7z（MediaFire下載）
IObit Driver Booster PRO 4.5.7z（Rapidgator下載）
IObit Driver Booster PRO 4.5.7z（ZippyShare下載）
IObit Driver Booster PRO 4.5.7z（YunFile下載）
IObit Driver Booster PRO 4.5.7z（本站下載）
檔案大小：15.52 MB

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