系統優化工具很多，有各司其職的各款工具，也有很多整合性的工具，可以同時結合清理、優化、隱私調整、檔案系統與系統工具，這次與大家分享的 Glary Utilities Pro 就是一款非常知名的系統優化工具，在軟體還沒有那麼多元的年代，一鍵優化就是 Glary Utilities 的代名詞，讓人覺得這樣的工具真的很方便，尤其對很多不會整理電腦的人來說，這樣的懶人工具最棒了！專業版本更多了關機時的隱私清理功能、排程一鍵優化、排程更新、直接更新與技術支援，趁此收納成電腦優化的常用工具吧！
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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號，每個人的序號不同唷！免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後，在左下角找到現在啟動，輸入剛剛所取得的活動序號點選現在啟動。
△ 啟動成功後就會有視窗通知，有一年的使用授權唷！
△ 註冊完成後就可以在右下角看到 PRO 專業版的標記，從設定中可以將語言設定成繁體中文，接下來可以在中間的頁籤選取一鍵維護。
△ 基本的維護包含有註冊表清理、捷徑修復器、間諜軟體移除、磁碟修復、痕跡擦除器、暫存檔清除與啟動管理，掃描過後就可以一次修復問題。
△ 進階的工具包含有清除與修復、優化與增強、隱私與安全、檔案和資料夾與系統工具，大家可以自己去試試看各種功能唷！
http://www.glarysoft.com/glary-utilities/
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