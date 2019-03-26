系統優化工具很多，有各司其職的各款工具，也有很多整合性的工具，可以同時結合清理、優化、隱私調整、檔案系統與系統工具，這次與大家分享的 Glary Utilities Pro 就是一款非常知名的系統優化工具，在軟體還沒有那麼多元的年代，一鍵優化就是 Glary Utilities 的代名詞，讓人覺得這樣的工具真的很方便，尤其對很多不會整理電腦的人來說，這樣的懶人工具最棒了！專業版本更多了關機時的隱私清理功能、排程一鍵優化、排程更新、直接更新與技術支援，趁此收納成電腦優化的常用工具吧！

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