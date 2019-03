系統優化工具很多,有各司其職的各款工具,也有很多整合性的工具,可以同時結合清理、優化、隱私調整、檔案系統與系統工具,這次與大家分享的 Glary Utilities Pro 就是一款非常知名的系統優化工具,在軟體還沒有那麼多元的年代,一鍵優化就是 Glary Utilities 的代名詞,讓人覺得這樣的工具真的很方便,尤其對很多不會整理電腦的人來說,這樣的懶人工具最棒了!專業版本更多了關機時的隱私清理功能、排程一鍵優化、排程更新、直接更新與技術支援,趁此收納成電腦優化的常用工具吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD GLARY UTILITIES PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號,每個人的序號不同唷!免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後,在左下角找到現在啟動,輸入剛剛所取得的活動序號點選現在啟動。

△ 啟動成功後就會有視窗通知,有一年的使用授權唷!

△ 註冊完成後就可以在右下角看到 PRO 專業版的標記,從設定中可以將語言設定成繁體中文,接下來可以在中間的頁籤選取一鍵維護。

△ 基本的維護包含有註冊表清理、捷徑修復器、間諜軟體移除、磁碟修復、痕跡擦除器、暫存檔清除與啟動管理,掃描過後就可以一次修復問題。

△ 進階的工具包含有清除與修復、優化與增強、隱私與安全、檔案和資料夾與系統工具,大家可以自己去試試看各種功能唷!

http://www.glarysoft.com/glary-utilities/

免安裝版:

Glary Utilities Pro Portable 5.116.7z(MEDIAFIRE下載)

Glary Utilities Pro Portable 5.116.7z(ZIPPYSHARE下載)

Glary Utilities Pro Portable 5.116.7z(GOOGLE下載)

Glary Utilities Pro Portable 5.116.7z(1DRV下載)

Glary Utilities Pro Portable 5.116.7z(本站下載)

檔案大小:10.70 MB

安裝版:

Glary Utilities Pro 5.116.exe(GLARYSOFT下載)

Glary Utilities Pro 5.116.exe(MEDIAFIRE下載)

Glary Utilities Pro 5.116.exe(ZIPPYSHARE下載)

Glary Utilities Pro 5.116.exe(GOOGLE下載)

Glary Utilities Pro 5.116.exe(1DRV下載)

檔案大小:16.75 MB