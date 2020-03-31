Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

Windows 系統預設有許多隱私項目沒有被保護到很完整，譬如說會在背景蒐集使用者數據、使用者活動等等，雖然這些數據可能是使用在研究用途，能對系統有更多的改善之類的，不過若是不喜歡這樣被追蹤的話，可以使用 Privacy Protector for Windows 10 來保護系統的隱私，可以用在 Windows 10 / 8 / 7 的版本，限制收集訊息的數量，阻止系統追蹤你的活動與發送追蹤和鍵盤記錄數據給微軟。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/softorbits-privacy-protector-giveaway-coupon-sale

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PRIVACY PROTECTOR FOR WINDOWS 10 NOW。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 開啟軟體後點選軟體下方的註冊，會跳出註冊視窗再點選註冊。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 將剛剛所取得的序號複製貼上，點選註冊啟動。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 內建有簡體中文，所以大概還看得懂，預設的推薦項目有不少，確認沒有問題就可以修復隱私來套用，就是這麼簡單唷！

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 若是不喜歡 Windows 10 內建的 Metro 應用程式，也可以在這款工具內卸載移除。

Privacy Protector for Windows 10 保護 Windows 隱私

△ 此外還有很方便的還原系統、禁用 Windows 更新、禁用 UAC 與編輯 Hosts 文件。

https://www.softorbits.com/zh/windows-10-privacy-protector/

免安裝版：
Privacy Protector for Windows 10 6.1.7z（GOOGLE下載）
Privacy Protector for Windows 10 6.1.7z（1DRV下載）
Privacy Protector for Windows 10 6.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Privacy Protector for Windows 10 6.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Privacy Protector for Windows 10 6.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.60 MB

限時免費 Privacy Protector for Windows 10 保護你的 Windows 不被追蹤唷！ 相關文章

訪客留言

限時免費 Privacy Protector for Windows 10 保護你的 Windows 不被追蹤唷！ 參考資料

&lt;![CDATA[ckjjc :: 痞客邦 PIXNET ::]]&gt;
avast! antivirus Home Edition是目前市場上頂級的免費防毒軟體。本產品免費供非商業性質的家庭用戶使用。以上兩個條件都必須符合！ ... Spyware Doctor 的掃瞄動作和防毒軟體很像，它會對你的電腦 硬碟進行一次徹底的掃瞄，以得知你的電腦中是否潛藏了一些 ... ...
Ty2y-Windows系统工具软件开发商，我们开发实用、有趣的软件，如：系统修复软件、winrar密码破解软件、游戏 ...
Ty2y是国内知名的工具软件开发商，开发有众多实用且有趣的软件，如：系统修复软件、winrar密码破解软件、游戏加速软件、桌面保护软件等等。
Po3C 第1頁 生活科技部落格，有3C、家電、科技、軟體與免費 ...
Notepad++ 是在微軟視窗環境之下的一個免費的代碼編輯器。為了產生小巧且有效率的代碼編輯器，這個在GPL 許可證下的自由軟體開發專案採用win32 a.
ty2y密码破解工具下载 - 软件学堂
ty2y密码破解工具是一款可以轻松破解压缩包密码的工具，一般常见的压缩格式文件，都可以用这款软件进行破解，这是一款非常实用的软件。该软件的原理是通过密码字典破解，密码字典里提供了成千上万的密码，而且密码字典还会不定期更新，所以ty2y密码破解工具对压缩 ...
[Win10隐私保护工具]SoftOrbits Privacy Protector for Windows ...
Windows 10的Privacy Protector有助于解决此OS中的隐私问题。 ... 3、您从正版限免公众号和正版限免网站下载安装并激活软件，就代表您同意自觉&nbsp;...
103 校務工作年度報告 緒 言 - NCKU
103 校務工作年度報告--教學概況、成果與展望 4 本資料由教務處提供 102 11501 10478 1.00 (三)師生比： 本校102 學年度學生總數21,979 人，講師以上專任教師共1,303 位，師生比約1:16.86。 二、課程規劃與畢業學分數
ty2y密码破解工具-ty2y密码破解(rarzip压缩包解密) 1.0 官方版 ...
ty2y密码破解工具是一款可以帮助您将rar、zip、.7z等格式的文件密码破解的软件，当您在解压这类文件的时候提示需要输入密码，但是您并不知道&nbsp;...
雲爸的私處 – 第 77 頁
這次雲爸我第一次接到HP的筆電開箱相當興奮，我自己對於HP的商務輕薄型筆電HP Envy 13讚譽有加，也一直想親自把玩看看HP的筆電這次剛好有機會開箱集翻轉、折疊、觸控三位一體的HP Elite Dragonfly，可以說是專門為商務人士而生，CPU效能一流又能有一定 ...
新聞 - PCDIY! online
新聞 行動路由器、多媒體串流二合一 華擎H2R電視棒驚喜發佈！ 華擎科技一直在主機板產品有其獨到之處，現在這一份創意也延伸到網通產品之上，即將推出一款相當適合外出旅行、出差使用的行動路由器、多媒體串流二合一電視棒 「H2R」 H2R 內建 2T2R 無線天線，可以方 ...
隱私權與安全性 | 隱私設定 | Skype 支援
在 Windows、Mac、Linux、Web 上的 Skype 和 Windows 10 版 Skype (版本 14) 中，您的家人朋友可以立即與您聊天，您也可以。 深入瞭解如何選擇不顯示在 Skype 搜尋結果中。當有人第一次聯繫您時，您可以選擇接受或封鎖那人的訊息和來電。