Windows 系統預設有許多隱私項目沒有被保護到很完整,譬如說會在背景蒐集使用者數據、使用者活動等等,雖然這些數據可能是使用在研究用途,能對系統有更多的改善之類的,不過若是不喜歡這樣被追蹤的話,可以使用 Privacy Protector for Windows 10 來保護系統的隱私,可以用在 Windows 10 / 8 / 7 的版本,限制收集訊息的數量,阻止系統追蹤你的活動與發送追蹤和鍵盤記錄數據給微軟。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PRIVACY PROTECTOR FOR WINDOWS 10 NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選軟體下方的註冊,會跳出註冊視窗再點選註冊。

△ 將剛剛所取得的序號複製貼上,點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 內建有簡體中文,所以大概還看得懂,預設的推薦項目有不少,確認沒有問題就可以修復隱私來套用,就是這麼簡單唷!

△ 若是不喜歡 Windows 10 內建的 Metro 應用程式,也可以在這款工具內卸載移除。

△ 此外還有很方便的還原系統、禁用 Windows 更新、禁用 UAC 與編輯 Hosts 文件。

https://www.softorbits.com/zh/windows-10-privacy-protector/

檔案大小:3.60 MB