電腦規格越來越強大，以前需要許多優化來調整系統，現在真的比較少調整了，不過若有需要調整 Windows 系統的朋友們，這次推薦 Optimizer 這款 Windows 優化調整工具給大家，首先要推薦的就是有非常多的系統調整選項，二來是支援繁體中文的使用，雖然說翻譯的項目並不是那麼完整，但是足夠讓大家知道各項功能的用途等等，此外還有具備開機啟動、常用軟體安裝、垃圾清理、網路工具、登錄檔清理、硬體資訊與選單工具等等，坦白一直都有介紹不少優化工具，這款比較好上手唷！

很多人應該都還沒有升級 Windows 11，不過這款工具支援 Windows 7、Windows 8、Windows 10 與 Windows 11 的版本，千萬不要跟我說你還在用 Windows XP 或是 Vista，請趕快升級上來吧！Windows 有些通用的調整設定，每個項目點選後還會有說明，不過若是對 Windows 系統沒有那麼了解，或許看了說明還是不會懂，大家就針對自己能理解去調整。

Windows 11 能調整的項目很多，包含可以移除 OneDrive、禁用 My People、Xbox Live、TPM 2.0 等等等的，方便大家使用的還有可以啟用經典的右鍵選單，若升級 Windows 11 後覺得有太多東西是無用的，就可以在這裡調整一下！

開機啟動管理工具，很多軟體在安裝後會被設定開機啟動，不過若是沒有必要的話是可以取消的，這樣也可增快開機的速度唷！

電腦裡面應該具備那些軟體的？常用的應用程式這裡也都幫你列好了，可以很方便的安裝使用。

垃圾清理功能當然也不能少，此外還有 PING 工具，也具備方便修改 Hosts 檔案的管理介面。

登錄檔具備修復功能，還可以查看所有硬體資訊，右鍵選單還可以加入許多系統功能等等，推薦大家自己玩玩看唷！

https://github.com/hellzerg/optimizer

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