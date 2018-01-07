你是否經常感覺你的電腦總是執行的很慢而且不太穩定，似乎只要同時執行多於幾個軟體就會變得非常慢甚至當機？然後通常以重開機收場，甚至經常無預警的當機、自動重開？這些問題通常除了硬體上的問題之外，可能是你的作業系統出了問題，讓電腦變得更快、更穩定並不是不可能，重點在於要勤勞的使用適合的工具來協助你，Wise Registry Cleaner 就是一個不錯的選擇。
* 清除電腦中有破壞性、用不到的垃圾檔案。
* 清除 Registry 中已經不再使用的軟體系統登錄檔。
* 清除無用或錯誤的驅動程式。
以上這些功能一般來說需要專業系統工程師才能完成，不過只要你採用 Wise Registry Cleaner 這套免費的系統工具，這些動作都能一鍵完成，大為提升電腦系統的效率。
最新的版本功能似乎越來越棒，有簡易的系統優化功能，不過此部分目前中文化還不支援，因此請切換英文語系使用唷！詳細的內容若是看不懂的話，就全部優化就對了！除了清理登錄檔之外，也有提供壓縮的功能，優化和壓縮後記得重新啟動電腦唷！
http://www.wisecleaner.com/index.html
哇哇評:
清理前請記得先備份一下唷～除非你和我一樣都不怕後續有麻煩XD
此外，這軟體可以結合系統的排程進行清理任務。
免安裝版：
Wise Registry Cleaner 9.5.3.7z（MediaFire下載）
Wise Registry Cleaner 9.5.3.7z（Rapidgator下載）
Wise Registry Cleaner 9.5.3.7z（ZippyShare下載）
Wise Registry Cleaner 9.5.3.7z（YunFile下載）
Wise Registry Cleaner 9.5.3.7z（本站下載）
檔案大小：1.87 MB
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這