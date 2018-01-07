Wise Registry Cleaner 9.5.3 電腦登錄檔清潔工

2018-01-07 10:52:28 哇哇 0 0


你是否經常感覺你的電腦總是執行的很慢而且不太穩定，似乎只要同時執行多於幾個軟體就會變得非常慢甚至當機？然後通常以重開機收場，甚至經常無預警的當機、自動重開？這些問題通常除了硬體上的問題之外，可能是你的作業系統出了問題，讓電腦變得更快、更穩定並不是不可能，重點在於要勤勞的使用適合的工具來協助你，Wise Registry Cleaner 就是一個不錯的選擇。

它有一套完整的功能能加速電腦運作，這些方式主要有：

    * 清除電腦中有破壞性、用不到的垃圾檔案。
    * 清除 Registry 中已經不再使用的軟體系統登錄檔。
    * 清除無用或錯誤的驅動程式。

以上這些功能一般來說需要專業系統工程師才能完成，不過只要你採用 Wise Registry Cleaner 這套免費的系統工具，這些動作都能一鍵完成，大為提升電腦系統的效率。





最新的版本功能似乎越來越棒，有簡易的系統優化功能，不過此部分目前中文化還不支援，因此請切換英文語系使用唷！詳細的內容若是看不懂的話，就全部優化就對了！除了清理登錄檔之外，也有提供壓縮的功能，優化和壓縮後記得重新啟動電腦唷！

http://www.wisecleaner.com/index.html



哇哇評:
清理前請記得先備份一下唷～除非你和我一樣都不怕後續有麻煩XD
此外，這軟體可以結合系統的排程進行清理任務。

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