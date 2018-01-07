它有一套完整的功能能加速電腦運作，這些方式主要有：* 清除電腦中有破壞性、用不到的垃圾檔案。* 清除 Registry 中已經不再使用的軟體系統登錄檔。* 清除無用或錯誤的驅動程式。以上這些功能一般來說需要專業系統工程師才能完成，不過只要你採用 Wise Registry Cleaner 這套免費的系統工具，這些動作都能一鍵完成，大為提升電腦系統的效率。最新的版本功能似乎越來越棒，有簡易的系統優化功能，不過此部分目前中文化還不支援，因此請切換英文語系使用唷！詳細的內容若是看不懂的話，就全部優化就對了！除了清理登錄檔之外，也有提供壓縮的功能，優化和壓縮後記得重新啟動電腦唷！

哇哇評:

清理前請記得先備份一下唷～除非你和我一樣都不怕後續有麻煩XD

此外，這軟體可以結合系統的排程進行清理任務。

免安裝版：檔案大小：1.87 MB