限時免費 Aiarty Image Matting 2.3 更專業的 AI 去背摳圖工具
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△ 進入活動頁面後輸入信箱，點選 Get Code。 △ 之後去信箱收信，就能順利取得這次的活動序號囉！ △ 軟體免安裝版可以直接到文末下載，開啟軟體後會跳出註冊視窗，輸入信箱與剛剛所取得的序號，點選激活。 △ 看到以上畫面代表順利啟動成功囉！ △ 使用方式也不會複雜，加入圖片後點選黃色的開始按鈕，就會開始運算去背。 △ 去背摳圖效果不得不說真的很不錯，而且還可以自己調整羽化的寬度與力度，這項功能很少在去背軟體中出現，能自己調整真的超級優質。 △ 去背有四種不圖的演算法，可以用於不同的人物或是物品，也具備有 AI 增強放大圖片的功能。 △ 去背還有細節優化選項，包含平滑處理、注重輪廓與平衡亮度，真的是一款很專業的去背工具唷！https://www.aiarty.com/ai-image-matting/免安裝版：
Aiarty Image Matting 2.3.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
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