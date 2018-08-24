Avira System Speedup 小紅傘系統優化工具，一鍵系統最佳化

2018-08-24 10:18:13 9M87
Avira System Speedup

Avira 這個名稱大家應該不陌生，就是俗稱小紅傘的防毒軟體公司，推出的電腦效能最佳化工具 Avira System Speedup，其實電腦優化工具，先前分享過一款 Wise Care 365 全方位電腦檢測，也是不錯的工具，今天分享的則是大名鼎鼎小紅傘家推出的，功能包含最佳化掃描、修正錯誤、清除登陸項目、刪除無用的檔案並改善電腦效能，此外還有重複文件檢查、備份還原工具等其它專業版才有的功能，而免費版提供一鍵掃描提升電腦健康狀態，讓電腦有更多儲存空間可儲存重要資料！對一般電腦使用者，應是相當足夠啦！


Avira System Speedup
AviraSystemSpeedup載點

△ 下載並安裝完 Avira System Speedup 後，就可以開始系統最佳化啦，點擊掃描並完成掃描後，畫面就會如上圖所示，掃描完畢後工具就會自動最佳化電腦啦，基本上免費版的可以做到垃圾檔案移除、登陸檔修復及隱私資料移除，而付費版本的就更進階了，可以做到 SSD 維護與完整最佳化 (可釋出更多的空間)

Avira System Speedup

Avira System Speedup

△ 另外還有開機優化功能，其實就是把開機啟動項管理整合進來，可以將管理開機時，拖慢開機速度的軟體進行管理，免費版的可以異動成開機期間、停用、開機後，而專業版的可以做到永久移除選項，但我覺得免費版的停用就已足夠啦！

小紅傘電腦優化工具

△ 免費版的功能一鍵最佳化電腦、開機優化，接下來的功能都是屬於專業版所擁有的功能啦，首先是付費版的第一個管理系統效能功能，包含各種應用程序管理及網路流量管理，這邊因為也是以免費版為主，所以就示範啦~

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△ 專業版的第二個功能磁碟管理，可以找出最佔空間的檔案與資料夾並加以管理，此外也包含了磁碟最佳化等功能。

Avira System Speedup

△ 第三個付費版功能是檔案備份與還原，提供非常完整的系統備份功能，包含還原變更、系統還原、檔案與資料夾備份、備份或還原登陸檔、回復檔案、備份或還原 MBR、修復損壞的網路等。

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△ 竟然連遊戲加速都有了！

Avira System Speedup

△  最後就是設定啦，某些比較細節的設定也是付費版限定的，但是免費版的功能也足以使用，使用下來覺得還不錯，至少 Avira System Speedup 提供了一些基本的系統優化功能，像是登陸檔修復、最佳化掃描、清除垃圾文件等，付費版更是擁有完整的優化套裝功能，既然是免費的，不試白不試呢~

https://www.avira.com/zh-tw/avira-system-speedup

檔案下載：
Avira System Speedup.exe（官方下載）
Avira System Speedup.exe（MediaFire下載）
Avira System Speedup.exe（Rapidgator下載）
Avira System Speedup.exe（ZippyShare下載）
Avira System Speedup.exe（YunFile下載）
檔案大小：26.47 MB
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