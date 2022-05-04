你的電腦已經是 Windows 11 系統了嗎？電腦硬碟空間快要不夠時，有沒有不下載軟體，就能夠快速清理容量的方法？其實 Windows 11 就有內建釋放電腦容量的方式，不用手動刪除就能夠一鍵釋出有限的空間，而且完全不需要下載任何軟體，以下小編分享 2 種方式，各位趕快學起來吧。另一種釋放硬碟容量的方法是「移除重複檔案」，這就必須透過軟體來解決了，如果你沒有類似的工具，小編推薦你使用 Duplicate File Eraser 讓你輕鬆解決硬碟容量不足問題。

方法一

第一種方法請大家打開「設定」>「系統」>「儲存體」。

這邊就可以看到「暫存檔案」已佔用你電腦多少 GB，點擊進去查看要清理哪些細項。

在這邊就可以看到有哪些暫存檔案在佔用電腦容量啦，常見的有下載資料夾、Windows 安裝暫存檔案、縮圖、瀏覽網頁暫存檔等，右側有佔用的容量大小，大家可以根據自己的需求來勾選，勾選完畢後就可以進行清除啦。

方法二

方法二是透過「磁碟清理」，打開搜尋功能，輸入「磁碟」就可以找到 Windows 11 內建的「磁碟清理程式」。

進入「磁碟清理程式」之後，點擊左下方的「清理系統檔」。

這邊就可以勾選想要移除檔案，也可以看這些檔案佔用電腦的空間，以上兩種釋放 Windows 11 電腦容量的方法，提供給各位參考啦！