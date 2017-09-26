硬碟空間不足的元兇有哪些？第一就是系統垃圾、第二是大檔案、第三就是重複檔案，Duplicate File Eraser 是款可以替你找出硬碟中重複檔案的小工具，大家使用電腦的習慣都不同，再長時間的使用電腦整理檔案之後，有可能同個檔案這裡也有、那裡也有，久而久之就會浪費硬碟空間，代表檔案整理的也不是很徹底，因此這類的小工具不但可以替你找出重複檔案，看你是要刪除、移動或是自己手動重新整理都可以唷！
第二個步驟是加入要掃描的資料夾，完成之後點選放大鏡的圖案開始掃描。
掃描結果是列表的方式，能夠快速選取重複檔案，能進行刪除、複製或移動等動作，掃描結果也能夠會出或匯入，匯出清單後可以慢慢整理，匯入清單可以省去再掃描一次的麻煩，匯入匯出不得不說是實用的功能，很多去重複化軟體不一定會具備唷！
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