系統清理工具不少款，也越來越多整合性的系統工具，除了能清理功能之外，更可以達到系統優化的目的，Glary Utilities 是頗有歷史的一款工具，一鍵優化更是主打的招牌功能，讓大家整理系統更加的輕鬆，也提供了非常多款的系統工具，只能說功能面相當的強大。

一鍵優化功能包含了註冊表清理、快捷方式修復、間諜軟體清除、磁盤修復、隱私清除、臨時文件清理與啟動項管理。

高級工具包含了各種不同的工具可以使用，當系統發生問題時，不妨找看看是否有可以用的工具唷！

最後當你下載軟體開啟資料夾後，會發現很多的執行檔，每個執行檔都是一個工具，我相信或許都可以一一再抽離留單獨使用^^a，但是我主要是提醒大家主程式是 Integrator.exe

http://www.glaryutilities.com/

免安裝：

Glary Utilities Portable 5.130.7z（GOOGLE下載）

Glary Utilities Portable 5.130.7z（1DRV下載）

Glary Utilities Portable 5.130.7z（MEDIAFIRE下載）

Glary Utilities Portable 5.130.7z（RAPIDGATOR下載）

Glary Utilities Portable 5.130.7z（本站下載）

檔案大小：10.78 MB