Game Fire Professional 遊戲加速軟體

我不是一個常常玩電腦遊戲的人，我所玩的 PC 遊戲只有 NBA2K 系列，記得上一次電腦升級也是為了這款遊戲啊！不過若是在的電腦不升級的住況下，該如何提升遊戲性能呢？可以透過 Game Fire 這款遊戲加速軟體來達成，現在電腦遊戲畫面效果越來越強，還有 3D 遊戲的出現，會覺得遊戲廠商拚命的把遊戲規格拉高，是不是和顯示卡廠商約定好的啊？雖然說降低遊戲畫面品質也可以讓遊戲稍微順暢，不過那就失去了高畫質的感受，那麼那就失去了享受遊戲的快樂了！透過 Game Fire 玩遊戲的時候可以將不必要的系統服務關閉，省去一些非遊戲執行中必要的資源，確保有更多的系統資源可以應用，專業版本限時免費中，有在玩電腦遊戲的朋友可以試試看遊戲性能是否真的提升了？

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/game-fire-2/get-key/

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 進入活動頁面後填寫名稱與信箱，點選 Get the code 就可以取得活動序號。

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△ 活動序號會寄送到信箱中，所以請收信取得序號唷！軟體免安裝版在文末替大家準備好了，可以到文末直接下載。

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 開啟軟體展開右上角的選單找到 Register License 來進行註冊。

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△ 輸入名稱、信箱以及貼上剛剛所取得的序號，點選 Register 進行註冊。

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 看到以上畫面代表註冊成功囉！

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 回到 Game Fire 的主畫面，可以自己新增遊戲進去，透過 Game Fire 來啟動遊戲就會自動優化系統狀態，或是直接點選 Turn on Game Mode。

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 在優化之前要先設定 Game Mode Profile，可以針對系統優化、硬體、視覺、系統特色與安全進行細部調整，看看有那些需要啟用或是關閉的，設定完成之後才可以啟用 Game Mode。

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 啟動前會讓你確認有哪些程式或是服務是要被關閉的，當離開 Game Mode 時也會自動被還原。

Game Fire Professional 遊戲加速軟體

△ 遊戲模式啟動之後，也會給你簡單的報表，告訴你到底優化了多少，基本上省去了其實他程式或是不必要的服務，遊戲就可以取得更多系統資源，理論上對遊戲加速會有一定幫助唷！

https://www.smartpcutilities.com/gamefire.html

免安裝版：
Game Fire 6.5.3 Professional.7z（GOOGLE下載）
Game Fire 6.5.3 Professional.7z（1DRV下載）
Game Fire 6.5.3 Professional.7z（MEDIAFIRE下載）
Game Fire 6.5.3 Professional.7z（RAPIDGATOR下載）
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