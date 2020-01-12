想遊戲但是電腦卡卡的嗎？今天來跟大家分享一個好工具 Smart Game Booster 一鍵遊戲加速軟體，將電腦中暫時不需要的資源停用、釋放記憶體等，除此之外遊戲結束後，Smart Game Booster 還具備一鍵還原功能，被停用的資源可以還原成還沒有玩遊戲時的狀態，這樣一來，就能夠在辦公、玩遊戲快速切換，調整電腦到最佳狀態～最近電腦卡卡的人趕快收下吧！

△ 開啟 Smart Game Booster 就可以看到大大的加速鍵啦，如果你對電腦不太熟悉，那你可能會很開心，因為真的是一鍵加速，按下加速就可以開始玩遊戲啦！

△ 按下加速後，可以看到釋放多少記憶體空間，另外也將剪貼簿、電源等最佳化，還有哪些處理程序被停止這邊都可以看得清清楚楚，當然這邊你可以直接忽略，按下加速之後就放心地去玩遊戲吧 XD

△ 度量頁面可以查看 CPU、GPU、硬碟溫度、主機板等狀態，左下角點擊可啟用 HUD 功能，開啟遊戲時可以在指定位置監控 FPS，又下方也有對應的快速鍵可以使用。

△ 附加的功能是可以檢查驅動程式的更新，更新驅動程式可以保持系統運作的穩定性，可惜很少人會去更新驅動程式，Smart Game Booster 幫大家自動檢測、自動更新讓系統運作更穩定。

△ 最後還有三個功能，分別為電腦診斷、系統調整與磁碟重組，這些也都與系統運作的穩定度息息相關，大家就自己斟酌啦！如果最近電腦跑的不太順，試試這套工具，將電腦優化一下吧，可能能夠獲得不錯的效果~

https://www.pcgameboost.com/index.php

免安裝版：（請執行 SgbMain.exe）

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