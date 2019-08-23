限時免費 Cleaner Boost Mobile Pro 手機變慢救星，記憶體釋放 / 垃圾文件清理 / CPU 降溫 / 耗電 APP 清理

2019-08-23 09:52:47 9M87

手機空間清理

手機越來越慢怎麼辦？今天小編要來跟大家分享一款限時免費 App「Cleaner - Boost Mobile Pro」，原價價值 120 元台幣，目前限時免費下載中，可以釋放手機記憶體、垃圾文件清理、儲存空間清理、CPU 降溫、省電，優化後可以讓手機更加順暢，當記憶體不足時，它會發送通知，並掃描、刪除垃圾文件。如果你的手機玩手機常常卡卡不順，趕快趁著限時免費收下這款 App 吧！

Cleaner Boost Mobile Pro

△ 目前這款 App 只支援 Android 系統，進入 Google Play 就可以下載。文末幫大家準備好載點啦，直接點擊進去就可以下載，至截稿前，限時免費時間剩下 22 小時，大家把握好機會啦，錯過就得自己花 120 購買囉。

手機空間清理

△ 下載完成後，必須先允許 Cleaner - Boost Mobile Pro 使用權限，開啟權限之後，就可以開始清理啦！畫面下方有四大功能，分別為電話提升、垃圾清潔工、CPU 散熱、省電。翻譯上有一點問題，基本上電話提升就是記憶體釋放，垃圾清潔工就是內部儲存空間釋放。

手機記憶體釋放

△ 不管是記憶體、還是內部儲存空間釋放，Cleaner - Boost Mobile Pro 都會偵測出幾款比較佔空間的 APP，我們可以自己選擇是否要清理這些 APP，勾選之後按下下方的清潔就完成釋放囉。

手機空間釋放

△ 小編個人覺得比較奇杷的功能是這個「CPU 散熱器」，一個按鍵就讓我的 CPU 降 6 度！？小編猜測並不是真的降溫，而是利用系統去偵測哪些 App 占用較多的 CPU 資源來換算的，還滿有趣的功能大家可以自己操作看看。

手機系統優化

△ 最後就是電池省電的功能，原理是關閉較耗電的 APP，就可以達到節省電量的效果啦。最後在設定的地方，可以設定提醒通知，若系統偵測到記憶體不足是，會跳出是否清理的提示，有需要的話就把它打開，達到最佳的優化效果，話不多說，限時免費剩不到 1 天，大家趕緊去下載吧！

下載：
Cleaner－Boost Mobile Pro ( Google Play 下載 )

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