iPhone 資料要如何清空？最簡單的方式就是重置手機，包含資料都清除的那種重置，基本上我覺得要救援出資料都很有難度了，透過 Aiseesoft FoneEraser 可以讓你清除資料更加放心，透過不斷複寫區塊的方式來處理，不只是資料刪除，是把原本的存在都抹除，如果擔心自己手機要出售移轉時不夠乾淨，建議使用 Aiseesoft FoneEraser 看看，完成之後再來一次手機重置，任何資料就連神仙都難以猜透。此外也具備了 iPhone 資料清理功能，讓你釋出更多的 iPhone 使用空間，限時免費的好工具，可以收藏下來使用。

△ 進入活動頁面之後並不是大家所熟悉的語言，但是簡單輸入名稱、信箱與勾選隱私條款後，點選下方註冊按鈕。

△ 接著就可以去信箱收信，應該就可以順利取得這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後軟體會跳出註冊視窗，點選 Register 來註冊。

△ 將剛剛所取得的序號與信箱輸入，應該就可以順利註冊軟體唷！

△ 主要功能為 Erase All Data 清除 iPhone 的功能，安全等級有 Low / Middle / High 三種，透過檔案複寫的方式來清除檔案，確保資料無法透過檔案救援軟體來找回，在意手機隱私的朋友在移交手機前，可以透過這款工具來清除。

△ 附加功能有釋放 iPhone 空間的功能，從 Free up Space 進去點選 Quick Scan 來進行 iPhone 的掃描。

△ 主要可以清理垃圾檔案、移除 APP、刪除大檔案與壓縮清理照片功能，掃描後的結果的確可以釋放很多空間，不過點選 Erase 並不是直接清除，還會有第二階段的選擇，所以掃描後的 Erase 可以放心地點進去沒有關係。清除垃圾的部分不多說，就像清理電腦垃圾那樣，應該都可以放心地執行；移除軟體會也列表，不常用的就一個一個移除即可；大檔案清除會列出大檔案的列表，可以先備份這些大檔案再清除；照片清理功能得特別注意，他會壓縮原始的照片檔案成小檔案，透過這樣的方式來釋放空間，所以建議也要先備份原始檔案唷！

https://www.aiseesoft.com/iphone-data-eraser/

免安裝版：

FoneEraser 1.1.6.7z（GOOGLE下載）

FoneEraser 1.1.6.7z（1DRV下載）

FoneEraser 1.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）

FoneEraser 1.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）

FoneEraser 1.1.6.7z（MEGA下載）

檔案大小：31.38 MB