電腦若是沒有驅動的程式的話就等同一台廢鐵，大多人安裝電腦後可能就不會再更新驅動程式了，反正能運作就好，不過驅動程式偶爾都會有版本的更新，一來可能是解決了一些小 Bug，二來可能新增了一些功能進去，所以偶爾還是可以檢查一下是否有更新。DUMo 是檢查電腦所有驅動程式更新的小工具，雖然說就面簡陋的點，但是檢查的功能也很實用。現在專業版本限時免費當中，免安裝版和序號都一起打包在文末囉！

開啟軟體後先點選 Refresh 檢查驅動程式的版本，檢查的結果會列在 Status 的欄位，選取欄位後可以再點選 Download 在線上與用戶們比對驅動版本，然後搜尋驅動版本的關鍵字，很可惜沒有辦法直接下載新的驅動。不過其實沒得直接下載驅動也沒啥不好，自己去官方下載更安心，有些類似的驅動程式軟體會幫忙下載驅動，老實說也是有出包可能唷！

http://www.kcsoftwares.com/?dumo

免安裝版：

DUMo 2.25.0.120.7z（GOOGLE下載）

DUMo 2.25.0.120.7z（1DRV下載）

DUMo 2.25.0.120.7z（MEDIAFIRE下載）

DUMo 2.25.0.120.7z（RAPIDGATOR下載）

DUMo 2.25.0.120.7z（MEGA下載）

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