【限時免費】Wise Driver Care Pro 驅動程式批次更新管理與備份

2018-08-01 09:54:41 哇哇
Wise Driver Care Pro 限時免費序號 License

電腦驅動程式是大家使用電腦比較少在管理的，基本上只要系統穩穩運作就好，不過若能更新到最新版本更好，畢竟有些錯誤會被修復，功能上或許也會更完善，Wise Driver Care Pro 是一套驅動程式的管理工具，他具備有批次驅動程式更新、驅動程式備份與驅動程式還原的功能，若你希望能將驅動程式一次更新到最新版本，省去自己去找驅動的麻煩，那限時免費好工具就趕快收下！


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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WISE DRIVER CARE PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，安裝版可以到文末下載，安裝後就是專業版。

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△ 軟體安裝開啟後就是專業版，不用輸入任何序號，進入後會檢查目前驅動程式的版本，通常的情況應該是很多都沒有更新，我相信很少人會自己去更新驅動程式，這時候點選上方的 Fix 來進行批次更新。

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△ Wise Driver Care Pro 的批次更新並不是全部都在背景執行，它會自動幫你下載，然後自動執行驅動程式的安裝，安裝的下一步下一步就得自己手動。開始更新之前也會自動建立系統還原點，避免更新後造成的異常無法被還原。

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△ 在執行驅動程式更新之前，建議大家先完成驅動程式的備份，備份就可以批次執行完成，備份過後的驅動程式就可以在 Restore 的部分可以被找到。

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△ 此外還有一個硬體資訊的功能，這當然是要具備的啊！不然要怎麼更新驅動程式呢？

https://www.wisecleaner.com/wise-driver-care.html

安裝版：
Wise Driver Care Pro.exe（活動下載）
Wise Driver Care Pro.exe（MediaFire下載）
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