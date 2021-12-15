AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

手機每天一直用一直用，某就會發現 iPhone 空間怎麼突然不夠了？到底是什麼檔案佔據空間了呢？可以使用 AnyMP4 iOS Cleaner 這款清理手機工具，主要功能包含有垃圾清理、應用程式清理、大檔案清理、照片清理、清除所有數據、自訂擦除及一鍵擦除，除了可以清理 iPhone 之外，同樣是 iOS 系統的 iPad 也可以做清理，建議大家偶爾要將手機連線電腦，透過這類的清理軟體整整理整理一下，不知道怎麼清理的話，用這款工具就能輕鬆砍掉大部分的垃圾檔案，用 iPhone 的朋友們趕緊收下吧。

限時免費：https://www.anymp4.com/special/gotd/ios-cleaner/

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 進入限時免費頁面後，輸入名稱、Email、同意隱私條款後，點選 Get Free Registration Code 送出。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 去信箱收信之後就可以取得這次活動的註冊碼。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ AnyMP4 iOS Cleaner 平時也是有提供免費試用版，不過僅限於掃描使用。這次的限時免費是全功能通通能用，沒有保留的開放給大家，軟體在文章後方可以下載，下載完畢後打開點擊「註冊」。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 輸入 Email 並貼上註冊碼之後，按下註冊。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 序號啟用成功後，插上 iPhone 就可以開始掃描啦。點擊快速掃描找出 iPhone 裡的垃圾文件。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 沒幾分鐘的時間，就可以看到找出 80GB 的垃圾文件、27GB 的應用程式、26GB 的大型檔案及 26GB 的照片。我覺得最實用的是「清除垃圾文件」，如果手動清 iPhone 不知道要多久才能夠清理出這些空間，光是這個功能就很值得下載啦。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 清除垃圾文件的部分，點擊進去後，還可以篩選自己不想刪掉的檔案類型，包含：影像快取、iTunes 佔存、無效的文件、下載的臨時文件及系統 Log 檔，選擇好確定日後不會使用的文件後勾選並按下擦除就可以囉。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 應用程式清理的話，則是可以直接在電腦上用清單的方式，來檢視 iPhone 中的 App，手機常常裝一卡車 App 卻不知從何清理起的朋友，這個清單式的呈現方式整理起來相對方便很多。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 想要清理手機，一定是從最肥的開始砍起最有效率，Aiseesoft iPhone Cleaner 會自動幫我們把檔案依照大小排列，如此一來我們就能夠一眼找到最肥的文件，這樣釋出容量最直接、最快也最有感。

AnyMP4 iOS Cleaner iPhone 手機空間清理

△ 照片絕對是大家手機中最佔容量的，Aiseesoft iPhone Cleaner 提供「照片無損壓縮」功能，一鍵備份＋壓縮照片不是問題，光是聽到不用透過 iTunes 備份照片到電腦就可以開心一整天了。

除了照片外，手機裡面的訊息、聯絡人、備忘錄、錄音、Safari 書籤等檔案，都可以在「自定義擦除」移除掉。找到自己想刪掉的文件後，輸入 0000 確認清除就完成囉。整體來說 AnyMP4 iOS Cleaner 對於 iPhone 容量在 64GB 或 128GB 的朋友來說，絕對是非常實用的工具，能夠輕鬆釋放 iPhone 儲存空間，載點放在下方，趕快趁限時免費收下來使用吧。

https://www.anymp4.com/ios-cleaner/

免安裝版：
AnyMP4 iOS Cleaner 1.0.10.7z（GOOGLE下載）
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