你的 iPhone 容量是不是不夠用了呢？iPhone 的儲存空間是相當珍貴，最新頂規的 256GB iPhone XS Max 也要價 5 萬多台幣，為了省荷包大家會從最小容量的 16GB 或是 32GB 下手，日積月累的照片、App、LINE 訊息也隨著越來越肥大，成為 iPhone 容量小偷，今天就來跟大家分享如何解決 iPhone 空間不足的窘境，一步一步帶你釋放 iPhone 儲存空間！
如何找出佔 iPhone 容量的兇手？
△ 大家知道 iPhone 設定裡面，可以查看儲存空間分布嗎？開啟「設定」> 「一般」>「iPhone 儲存空間」。
解除安裝位使用的 App
△ 這邊就可以看到所有 iPhone 的儲存空間分布，包含所有 App、照片等佔據了多少空間通通一清二楚！最上方有個系統建議的按鈕「卸載位使用的 App」，將安裝後沒使用過的 App 刪掉是可以節省容量的方式之一！
LINE 佔太多空間怎麼辦？
△ 台灣人大多用 LINE 來當作通訊軟體，因此 LINE 也會默默的成為吃容量怪獸，偷偷把 iPhone 儲存空間一點一點佔據，尤其用 LINE 傳照片又是佔用容量的大宗，那要如何釋放這些空間呢？首先你需要先將 LINE 訊息裡面的重要照片備份，因為釋放空間之後，曾經傳過的照片無法正常顯示，備份完畢之後，開啟 LINE 聊天視窗，並點擊右上方的向下箭頭，「設定」>「刪除資料」。
△ 然後就可以看到要清除的資料啦！可選擇要清除「照片」、「語音訊息」或「檔案」，可以看到各種資料所佔有的容量大小，記住在按下「刪除所選資料」前，一定要確定已經將重要資料備份，不然到時候就很難找回來啦！
iOS 系統佔用容量太多怎麼辦？
△ iOS 系統安裝需要容量，正常值通常在 10GB 上下，如果超過太多的話該如何處理呢？首先先將手機用 iCloud 或 iTunes 完整備份，並點擊「設定」>「一般」>「清除所有內容和設定」來重置手機，重置完成後就恢復原廠設定，手機整支像新的一樣，這時再將剛剛的備份回復到手機上就 OK 啦！