iPhone 手機檔案如何管理？這次來分享可以取代 iTunes 的好工具 iCareFone，簡單來說他有點像是 iOS 的檔案總管工具，可以很方便的管理 iPhone、iPad 中的照片、影片、圖書、聯絡人、訊息與 APP 等等，除了可以方提取檔案之外，要把檔案加到手機內也很簡單，相比 iTunes 真的是簡單了一百倍吧！除此之外還有很全面的備份與還原功能，甚至大家很依賴的 LINE 都支援備份與還原，Whatsapp 還可以將訊息內容轉移到 Android 手機，以 iOS 管理工具來說功能相當全面，推薦大家使用看看囉！（100 組序號走這裡：http://bit.ly/3ctEmP1）

△ 開啟軟體之後，也請將 iPhone 連線到電腦，首頁的功能就有設備媒體傳檔到 iTunes、iTunes 媒體檔傳到設備、一鍵匯出照片到電腦與兩台設備間傳輸社交應用數據，其實這些功能在軟體中其他頁籤可以找到，軟體首頁只是把實用的功能一次列出來，像是「一鍵匯出照片到電腦」這功能就超實用，備份照片一鍵搞定的意思！

△ 先來看看管理功能，照片可以看到手機中所有的圖片，可以很方便的導入與匯出檔案，也會依照日期來區分檔案，譬如說你要選擇 2020-02-27 當天的檔案，就在日期前打勾勾就好，就可以一次勾選當天的照片，若是有定期將手機照片備份到電腦的習慣，簡單的小功能就很實用，至少不用自己一張張去勾選。

△ 手機內的音樂也可以輕鬆地被瀏覽，這絕對比 iTunes 好用非常多，而且也可以在這裡建立播放清單。

△ iCareFone 可以免費的使用，不過免費當然有一點點限制，譬如說管理上只能使用 10 個檔案，但是也有個好處就是可以免費先使用看看，至少不會把所有功能都鎖死。此外，免費版本還是可以備份設備，若是拿來當成備份用途不用花你任何一毛錢，未來若是需要還原時，再考慮購買即可，也是個小資省錢的方案。

△ 手機內的訊息也可以通通看光光，備份訊息也相當的方便。

△ 應用方面可以查看手機中所有安裝的 APP，整理手機時可以將不常用的應用程式批次刪除。

△ 備份與還原的部分，除了支援整支手機的備份之外，還主打了 WhatsApp 與 LINE 通訊軟體的備份與還原，若你是要換手機的話，我個人建議備份一定要先做好，因為使用 iPhone 的人大多不常換手機，也必較少經歷移機的操作，若是有個萬一所有資料不見都有可能，因此備份一定先做好唷！

△ 完整備份的內容有通訊錄、訊息、備忘錄、日曆、提醒、語音信箱、書籤、照片、音樂、影片、語音備忘錄、應用程式、應用照片、應用影片、應用文件、WhatsApp 和附件、Kik 和附件、Viber 和附件與 Tango。選定要備份的路徑之後，就可以直接開始備份囉！

△ 重點功能我覺得是 LINE 的備份，這部分我有替大家實測，真的是把整個 LINE 都刪除，然後真的有完整還原成功！

△ 備份 LINE 需要一些時間，因為 LINE 長久使用真的會有很多檔案與照片，通常沒有主動清除的狀況下，LINE 的確會越來越肥的唷！

△ 還原的時候，要關閉尋找我的 iPhone 功能，關閉之後才能繼續還原步驟。

△ 還原之前請先安裝 LINE 的應用程式，而且要先登入原本的帳號，之後才能開始還原唷！其實若是同一支手機、同個帳號的話，其實可以不用登入帳號，還原之後重新認證帳號就可以完成登入，我自己目前實測反而是這樣。總之，我是有實測還原成功的唷！

△ 除了 LINE 的備份還原之外，還支援有 WhatsApp 可以將對話紀錄傳輸到 Android 設備，不過 LINE 僅支援在 iOS 設備中傳輸，如果也能支援傳輸到 Android 的話，那麼這款工具應該在台灣會很受到歡迎唷！

△ 其他工具還包含有 iOS 系統修復，若是設備處在奇怪的狀態，可以嘗試使用這功能來修復看看唷！

最後來總結一下 iCareFone 這款工具，我覺得當成 iOS 檔案總管工具是很實用的，傳輸檔案到手機中會簡單許多；再來我覺得備份功能也很方便，可以自己設定備份的地方，不像 iTunes 的備份預設在 C 槽，常常在不知不覺中占用系統空間，能自己設定備份位置當然是比較好的，此外 iCareFone 還支援了 LINE 的備份與還原，相比 LINE 本身備份到雲端的速度，電腦還是比較快，無論如何電腦一定要備一份才安全唷！

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