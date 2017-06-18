經營網站要如何持續有流量？除了提高發文頻率之外，也得提高搜尋引擎的友善度，每天都有人搜尋進到網站的話，網站流量就能穩定成長，大家也能夠針對排名較好的結果持續優化頁面內容，Rankaware 就是一套不錯的關鍵字追蹤工具，能夠建立多個追蹤網站，新增多筆要觀察的關鍵字，並且指定搜尋引擎，透過鍵字排名來逐步改善網頁內容，這也是經營好網站的方式之一唷！免費版本可以新增一個網站與無限關鍵字，現在付費版本限時免費，一年之內可以新增無限個網站唷！
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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後從 Help > Register 的地方來輸入序號。
△ 輸入剛剛所取得的序號，點選 Register 來註冊。免費版本支援新增一個網站以及無限關鍵字，註冊版本就沒有限制。
△ 註冊成功可以看到以上訊息。
△ 軟體介面如上圖，我從版本是 1.1 beta 用到現在界面都沒有太大更動。
△ 首先新增一個網站 Add website。
△ 輸入網站的網址
△ 輸入關鍵字，每筆關鍵字換行即可。
△ 新增要追蹤的搜尋引擎結果，有 Google、Bing 與 Yahoo 三種選擇，也是大家普遍常用。
△ 最後還可以輸入自動更新的排程。
△ 新增完成之後就會進行更新的動作，數量會決定更新的速度，更可以看到不同關鍵字分別在不同搜尋引擎的表現。
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