經營網站要如何持續有流量?除了提高發文頻率之外,也得提高搜尋引擎的友善度,每天都有人搜尋進到網站的話,網站流量就能穩定成長,大家也能夠針對排名較好的結果持續優化頁面內容, Rankaware 就是一套不錯的關鍵字追蹤工具 ,能夠建立多個追蹤網站,新增多筆要觀察的關鍵字,並且指定搜尋引擎,透過鍵字排名來逐步改善網頁內容,這也是經營好網站的方式之一唷!免費版本可以新增一個網站與無限關鍵字,現在付費版本限時免費,一年之內可以新增無限個網站唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RANKAWARE NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後從 Help > Register 的地方來輸入序號。△ 輸入剛剛所取得的序號,點選 Register 來註冊。免費版本支援新增一個網站以及無限關鍵字,註冊版本就沒有限制。△ 註冊成功可以看到以上訊息。△ 軟體介面如上圖,我從版本是 1.1 beta 用到現在界面都沒有太大更動。△ 首先新增一個網站 Add website。△ 輸入網站的網址△ 輸入關鍵字,每筆關鍵字換行即可。△ 新增要追蹤的搜尋引擎結果,有 Google、Bing 與 Yahoo 三種選擇,也是大家普遍常用。△ 最後還可以輸入自動更新的排程。△ 新增完成之後就會進行更新的動作,數量會決定更新的速度,更可以看到不同關鍵字分別在不同搜尋引擎的表現。免安裝版:檔案大小:4.37 MB