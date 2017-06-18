【限時免費】Rankaware 1.5.3 關鍵字排名追蹤工具，站長們的必備工具

2017-06-18 02:41:30 哇哇 0 0
Rankaware

經營網站要如何持續有流量？除了提高發文頻率之外，也得提高搜尋引擎的友善度，每天都有人搜尋進到網站的話，網站流量就能穩定成長，大家也能夠針對排名較好的結果持續優化頁面內容，Rankaware 就是一套不錯的關鍵字追蹤工具，能夠建立多個追蹤網站，新增多筆要觀察的關鍵字，並且指定搜尋引擎，透過鍵字排名來逐步改善網頁內容，這也是經營好網站的方式之一唷！免費版本可以新增一個網站與無限關鍵字，現在付費版本限時免費，一年之內可以新增無限個網站唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/sharpnight-rankaware-sale

Rankaware
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RANKAWARE NOW。

Rankaware

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Rankaware

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

Rankaware

△ 開啟軟體後從 Help > Register 的地方來輸入序號。

Rankaware

△ 輸入剛剛所取得的序號，點選 Register 來註冊。免費版本支援新增一個網站以及無限關鍵字，註冊版本就沒有限制。

Rankaware

△ 註冊成功可以看到以上訊息。



△ 軟體介面如上圖，我從版本是 1.1 beta 用到現在界面都沒有太大更動。



△ 首先新增一個網站 Add website。



△ 輸入網站的網址



△ 輸入關鍵字，每筆關鍵字換行即可。



△ 新增要追蹤的搜尋引擎結果，有 Google、Bing 與 Yahoo 三種選擇，也是大家普遍常用。

Rankaware

△ 最後還可以輸入自動更新的排程。



△ 新增完成之後就會進行更新的動作，數量會決定更新的速度，更可以看到不同關鍵字分別在不同搜尋引擎的表現。

http://myrankaware.com/

免安裝版：
Rankaware 1.5.3.7z（MediaFire下載）
Rankaware 1.5.3.7z（Rapidgator下載）
Rankaware 1.5.3.7z（ZippyShare下載）
Rankaware 1.5.3.7z（YunFile下載）
Rankaware 1.5.3.7z（本站下載）
檔案大小：4.37 MB

更多資訊請參考：
Samsung Galaxy S8+ 破框薰紫灰開箱評測看這裡
Samsung Galaxy S8+ 相機實拍評測
趨勢科技 PC-cillin 2017 雲端版全功能解析

【限時免費】Rankaware 1.5.3 關鍵字排名追蹤工具，站長們的必備工具 相關文章


訪客留言

【限時免費】Rankaware 1.5.3 關鍵字排名追蹤工具，站長們的必備工具 參考資料

Rankaware 1.5.1 Free free download - Software reviews, downloads, news, free trials, freeware and fu
Operating Systems: Windows 7 (32 bit), Windows 7 (64 bit), Windows 8, Windows Server, Windows Vista (32 bit), Windows Vista (64 bit), Windows XP Rankaware is an easy-to-use free tool which can check a website&#39;s ranking for various keywords on Google,
Rankaware | Facebook
Rankaware for Windows 1.4 ReleasedTweetEmailWe are glad to announce Rankaware version 1.4 for Windows with an very important feature addition, the Schedule. ... Download Rankaware - 12 months license (PC) Website Promotion - SEO / Keywords Software ...
《軟體》Rankaware關鍵字排名追蹤器下載@SEO優化小幫手- FUNTOP ...
2013年12月9日 - 大家不妨可以使用Rankaware關鍵字追蹤器免費軟體，下載Rankaware來提高鎖定關鍵字搜尋吧。 軟體名稱：Rankaware. 軟體類型：關鍵字追蹤器.
Rankaware - Free Download - Tucows Downloads
Rankaware is an SEO tool that makes keyword rank checking and monitoring fast and easy.
【下載】追蹤各大引擎的指定關鍵字Rankaware V1.5 優化你的網站.部落 ...
2015年4月29日 - 【軟體名稱】：追蹤各大引擎的指定關鍵字Rankaware V1.5 優化你的網站.部落格SEO【檔案大小】：14MB【語言介面】：英文【可用系統】：Windows XP&nbsp;...
Rankaware - Free download and software reviews - CNET Download.com
From SharpNight: Rankaware is an SEO tool that makes keyword rank checking and monitoring fast and easy. This keyword rank checker software performs batch SERP position checking for targeted keywords on Google, Yahoo, Bing and tracks keyword ranking ...
Rankaware Download - Softpedia
2016年2月1日 - Free Download Rankaware 1.5.2 - Offers you the SEO features you need to rank your website in various search engines and take the needed&nbsp;...
Rankaware - SEO / Keyword Software - 10% off Discount for PC
Rankaware for PC. SEO / Keyword Software at 10% off. The Perfect Tool for All SEO Experts. ... If you call yourself an SEO Expert, you need to be able to provide your clients with immediate reports giving them insight into how their sites are doing across
Rankaware 1.5 關鍵字排名追蹤工具，站長們的必備工具 | 綠色工廠
經營網站要如何持續有流量？除了提高發文頻率之外，也得提高搜尋引擎的友善度，每天都有人搜尋進到網站的話，網站流量就能穩定成長，大家也能夠針對排名較好的結果持續優化頁面內容，Rankaware 就是一套不錯的關鍵字追蹤工具，...
Rankaware - Freeware download and reviews from SnapFiles
Rankaware Freeware - Keyword Rank Checker for Google, Yahoo, Bing Home Freeware Shareware Latest Downloads Editor&#39;s Selections Top 100 Portable Apps More Home Freeware Web Publishing SEO Tools Rankaware Save for later Add to Favorites ...