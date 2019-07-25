悠遊卡可以搭車、去超商買東西、租 YouBike 等...便利性無庸置疑，但是常常自己出門，總會浮起「我的悠遊卡還剩多少錢」這個問題，通常大多數人都會跑到超商查詢，今天要來跟大家分享一個更便利的方法，利用「Easy Wallet NFC」這個 APP，拿起手機靠卡嗶一下，就可以即時查出你的悠遊卡餘額，真的假的！？小編帶你一起來實測看看囉～讓我們繼續看下去。

△ 文末有載點，雖然這款 APP 也有 iOS 版本，但由於 Apple 目前不開放 NFC 給第三方使用，所以目前用 NFC 查詢悠遊卡餘額的功能，iPhone 暫時無法使用。進入 Google Play 下載之後，就可以直接安裝啦！Easy Wallet NFC 安裝完畢之後開啟，按下我已閱讀並點擊我同意（廢話沒有同意怎麼繼續使用 APP）

△ 下方有 4 個頁面：優惠活動、悠遊卡、愛心碼、其他，我們選擇「其他」這個頁面，找到「感應讀取晶片悠遊卡餘額」，看到「將卡片靠近手機背面已進行感應」這串文字之後，先別急著按下確定，這時候就可以拿起你的悠遊卡，靠近手機背部來感應囉！（手機需支援 NFC）

為什麼會出現「請確認使用二代晶片悠遊卡」？

△ 根據官方表示，會出現上面這段文字代表：悠遊卡須為「晶片悠遊卡」( 外觀卡號為 9 開頭且 16 碼的票卡 )，其他卡片 ( 特製卡 ) 及悠遊聯名卡無法使用感應查詢功能。 所以如果你也出現上面這段提示，還是只能到全家或 7-11 櫃台查詢啦！

△ 如果你手邊的悠遊卡無法使用 NFC 查詢也不用太難過，因為 Easy Wallet 這個 APP 還有提供其他悠遊卡相關功能，例如：查詢悠遊卡交易紀錄、電子發票交易紀錄與明細、電子發票自動對獎服務等，登入會員之後，就可以查詢悠遊卡的交易紀錄、上次交易餘額等，雖然不是即時顯示，但也可以大概推算出餘額大概剩下多少啦，以上這個方法提供給大家參考囉～

下載：

Easy Wallet NFC（Google Play 下載）

Easy Wallet NFC（App Store 下載）