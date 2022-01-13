「台灣鐵道通」超方便的大眾運輸查詢 App！雙鐵、捷運、公車、自行車資訊即時看！

在台灣自助旅行，要怎樣才能得知最新大眾運輸即時動態資訊呢？快下載這款「台灣鐵道通」App 讓你一次查詢！「台灣鐵道通」App 是一個非常方便的大眾運輸查詢工具，可查到台鐵、高鐵、捷運、輕軌、公車及自行車最新即時動態，還能看到雙鐵票價、時刻表、路線圖、轉乘捷運等多種資訊，操作方面也很簡單，想要台灣自助旅行的朋友，趕緊下載「台灣鐵道通」App 讓你出遊更輕鬆吧！更多好用的大眾運輸查詢工具，可參考這篇：Apple Map 即時查詢大眾運輸資訊！

「台灣鐵道通」App 使用介紹

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開啟「台灣鐵道通」App 後，便可在下方查詢台鐵、高鐵的最新即時資訊，兩個查詢方式都差不多，設定好出發及抵達時間，按下「搜尋」就能查詢可搭乘的車次。

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你可以看到相當完整行車資訊，包刮有時間、站數、票價、到站時間。

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高鐵的話跟台鐵一樣，不過高鐵還有台鐵、捷運的即時轉乘資訊。

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想看捷運即時動態的話，可直接查詢各縣巿的捷運進站時刻表、路線圖，若是到高雄旅遊，還能查詢到淡海輕軌與高雄輕軌的行車資訊。

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想查看公車最新即時資訊的話，會依你所在位置自動顯示附近的站牌，你也能在上方輸入要查詢的公車路線，全臺的公車都能查詢。

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像住台北的朋友搭公車的人應該蠻多的，這時你就能在常用的站牌點擊右側的「愛心」圖示收藏，這樣下次就能在「我的站牌」中快速查詢。

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最後自行車的部份，點開就會自動顯示你附近的所有站點，點擊就能在地圖上看到位置與其他資訊。

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想查詢其他縣市的自行車站點，可點擊左上角的縣巿名稱就可以展開列表查詢，除了 UBike 外，也能查到台南的 T-Bike、屏東的 P-Bike 及金門的 K-Bike 喔！對於想在台灣自助旅行的朋友，趕緊下載「台灣鐵道通」App 來一場國內說走就走的旅行吧！

「台灣鐵道通」App：App Store
「台灣鐵道通」App：Google Play

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