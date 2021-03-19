'

有沒有方便查看公車到站時間 App 呢？不妨試試這款 BUS+ 通勤族必備 App 工具吧！BUS+ 除了能幫你節省時間，還能準確掌握公車動態以及到站資訊，不僅如此 BUS+ App 還有桌面小工具，讓你在 iPhone 中不必開啟 App 也能輕鬆查看公車到站時間，並可收藏常到的公車站牌，讓你隨時查看公車動態，好讓你抓準出門時機，對經常搭乘公車通勤的朋友，BUS+ 會是你的最佳選擇！想查詢高鐵、台鐵、捷運時刻表嗎？可參考這篇：Apple Map 新功能！讓你隨時掌握大眾交通運輸最新資訊！

BUS+ App 使用說明

開啟 BUS+ App 後，你可以看到舒適的極簡風格畫面，並可查看你附近離你最近的公車站牌，若你要收藏你常到的公車站牌的話，可在上方的搜尋欄位上輸入你常搭的公車號碼。

接著選好你平常通勤的路線，並點選你常搭的公車站牌名稱，點選「收藏站牌」。

接著選擇你要歸類的群組，共有最愛、回家、上班、上課、約會五種基本預設選項可選擇，若以上沒有你喜歡的群組名稱，你也可自己建立新的群組，選好之後便可按下右上角的「完成」，你就能在主頁中的「最愛」頁面看到你剛收藏的公車路線及時間。

如何將 Bus+ App 加入 iPhone 小工具頁面

首先我們將 iPhone 螢幕滑到最左邊，並點選「編輯」>「自訂」。

接著我們點選「Bus+ 即時查」加入小工具，加入完成後，你便可以在 iPhone 頁面上看到你所收藏的公車路線以及到站時間，讓你不用開啟 App 也能進行查看，是不是既方便又實用呢！對於時常搭乘公車上下班的朋友，就讓這款 BUS+ App 讓你通勤更方便！

BUS+ App：App Store

BUS+ App：Google Play

