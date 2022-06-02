你知道 Google 街景最多人點擊排名前三名不是 101 也沒有故宮嗎！？Google 街景在台灣啟用已超過 15 週年，Google 官方 2022 年公布了去年一整年來的 Google 街景排名，前三名讓人跌破眼鏡，Google 地圖還會推出期間限定的慶生款街景汽車和街景衣夾人，邀請大家一同慶祝街景的里程碑！今天就趁著這個機會，來跟大家分享 Google 街景在台灣的故事，以及大家最期待的 2021 街景搜尋排名。

台灣、台北登全球十大熱搜國家與城市

觀察過去一年（2021 年 5 月到 2022 年 4 月）的街景服務使用數據，Google 整理出「全球十大熱搜國家」以及「全球十大熱搜城市」；而「台灣」和「台北」，更是入列全球十大熱搜國家與城市，成為這一年來最多人使用 Google 街景造訪的第八名！

2021 台灣 TOP 25 最多點擊的熱門地點

過去一年台灣最多人點擊街景的熱門地點，包括不同城市的火車站、知名景點白沙屯拱天宮、武嶺⋯⋯等，也有許多令人意想不到的地方，可見街景服務不止幫助人們解決找路，更成為大家探索、了解世界的方式。

2021 全球十大熱搜國家及城市排行榜

而因為疫情限制國際旅遊，不少人也透過街景「觀光」；過去一年，全球最受歡迎的前三大景點分別為杜拜的哈里發塔、法國的艾菲爾鐵塔，以及印度的泰姬瑪哈陵。

Google 街景服務的發展歷程

15 年來，為了因應不同地理條件，Google 街景服務推出多元的拍攝工具，從街景車、街景手推車，到能穿梭巷弄、上山下海的街景背包，日新月異的拍攝技術一點一滴搜集超過 100 個國家、累積多達 1,700 億張圖像；街景車行走的里程數也高達 1,600 萬公里，足以繞地球超過 400 圈！

Google 街景服務在台灣的重要里程碑

2008 年，「街景車」來到台灣，Google 街景服務開始記錄全台各地的美景，花費將近 2 年的時間拍下全台 14 個城市的街景樣貌，方便大家尋找美食和商家據點。接著，因應台灣不同巷弄的地理條件，Google 更引進「街景三輪車」，前往大學校園、知名老街，甚至拍下萬華古蹟剝皮寮歷史街區，讓更多人能透過 Google 街景服務發現地方的美好景貌。

「街景三輪車」在「剝皮寮歷史街區」登場

2012 年「街景手推車」走進台北故宮博物院，捕捉翠玉白菜、肉形石、汝窯、毛公鼎⋯⋯等珍貴文物的樣貌；而故宮博物院也是亞洲華語文地區最早受邀加入 Google Art Project 的博物館，讓全世界的人都能在親自造訪前一睹為快。

為了深入車子到不了的景點，2013 年 Google 帶著「街景背包」從台北的碧潭風景區出發拍攝，讓台灣成為亞太區繼日本後第二個推出「街景背包」計畫的國家。機能性強的「街景背包」幫我們拍下許多令人屏息的畫面，包含太魯閣國家公園的錐麓古道、東亞第一高峰玉山、阿里山林業鐵路等；這些原本需要靠雙腳才能抵達的秘境， Google 街景讓你在家就能感受。 2016 年，Google 街景服務也攜手 The Ocean Agency 潛進台灣海底，捕捉綠島的海景風貌，包括擁有千年歷史的團塊微孔珊瑚「大香菇」後來因為颱風而傾倒前的身影。

「街景背包」首次於「碧潭風景區」亮相

Google 街景服務為大家開啟另一種觀看世界的方式；更有意義的是，Google 也聽到來自世界各個角落的人們，透過街景服務重溫兒時回憶、故鄉今昔演變，甚至意外記錄他們逝去親人的身影。2014 年推出的「街景時光機（Time Machine）」功能，就可以保存歷史街景，讓大家能隨時回味地景過往的風華、見證重要地標的興建過程。Google 街影歡慶 15 週年之際，Google 也推出全新的功能，讓你在手機上（Android 與 iOS）就能使用街景時光機，隨時隨地都能回到過去。

「街景時光機」也能在手機的 Google 街景服務上使用

Google 也將推出新一代的街景相機，它將涵蓋街景車所擁有的性能、大小方便運輸，能夠安裝在各種車型上。它會搭配最新的攝影系統，所以面對不同情境與條件都可以達到客製化的效果；它還能捕捉到更多的細節，像是道路標誌與坑窪，並且能更加頻繁地提供高解析度的影像。

街景最新的相機，有藍色的頂和兩個相機鏡頭

此外，隨著電腦視覺與人工智慧的進步，Google 已能將數十億的街景影像融合，創造出全新的探索形式——沉浸式實景（Immersive View）功能。這項服務讓你能在前往目的地之前，先從不同角度欣賞景色，還可透過滑動時間軸的方式觀看不同時間的景色，包含天氣、交通以及當地的繁忙程度。

此外，如果想要找間提供美食的餐廳，你也能走進店家瞭解氛圍。這項新服務將率先在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦以及東京等城市登場，未來將會陸續拓展到其他地區。

為了歡慶街景服務 15 週年，Google 特別設計限定版導航圖標，讓你從今晚九點開始，在導航時可以選擇限定十天的慶生款的街景汽車，為你的旅程增添歡樂；而在電腦上，街景衣夾人也將戴上生日帽、手拿氣球一同來慶祝。

資料來源：Google 台灣