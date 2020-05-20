台北捷運從 2020/2/1 起就推出常客優惠，根據不同搭乘次數，給予不同的回饋金額，搭越多回饋越多。不過，到底回饋了多少？要怎麼查詢？市面上大部分的悠遊卡查詢 App 頂多只能查悠遊卡餘額、消費紀錄，今天要跟大家分享的是「台北捷運Go」App，推出全新查詢常客優惠回饋金功能，只要登錄卡片後，即可查詢餘額、消費紀錄、當月回饋金、前月回饋金，支援的卡片有一卡通、悠遊卡及愛金卡。常客優惠回饋金級距可以參考：台北捷運優惠新制 2/1 開跑，每月進站 51 次以上打 7 折，怎麼搭更划算？

目前台北捷運Go 可以在 Android 及 iOS 雙系統免費下載，下載後點開主頁面「我的票卡」。

此時需要登入會員，我想大家應該都沒有，只要輸入密碼、手機號碼就可以快速辦一個，辦好之後就可以正式開始使用我的票卡功能。

首先是登錄票卡的部分，支援的卡片有一卡通、悠遊卡及愛金卡，按下輸入票卡號碼就可以登錄囉。QRCode 需要人在捷運站使用機器才有辦法～輸入票卡號碼時，拿出悠遊卡輸入背面右下角的號碼即可。

輸入完悠遊卡號碼號，會有個簡單的簡訊驗證機制，輸入驗證碼之後就完成卡片新增啦。在當月扣款紀錄的下方，就可以看到回饋金的查詢欄位囉！想要知道自己悠遊卡領了多少回饋金，目前用這款 App 就對啦，趕快去下載吧~

下載：

台北捷運Go（Google Play 下載）

台北捷運Go（App Store 下載）