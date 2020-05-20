台北捷運Go

台北捷運從 2020/2/1 起就推出常客優惠，根據不同搭乘次數，給予不同的回饋金額，搭越多回饋越多。不過，到底回饋了多少？要怎麼查詢？市面上大部分的悠遊卡查詢 App 頂多只能查悠遊卡餘額、消費紀錄，今天要跟大家分享的是「台北捷運Go」App，推出全新查詢常客優惠回饋金功能，只要登錄卡片後，即可查詢餘額、消費紀錄、當月回饋金、前月回饋金，支援的卡片有一卡通、悠遊卡及愛金卡。常客優惠回饋金級距可以參考：台北捷運優惠新制 2/1 開跑，每月進站 51 次以上打 7 折，怎麼搭更划算？

悠遊卡餘額查詢APP

目前台北捷運Go 可以在 Android 及 iOS 雙系統免費下載，下載後點開主頁面「我的票卡」。

一卡通餘額查詢App

此時需要登入會員，我想大家應該都沒有，只要輸入密碼、手機號碼就可以快速辦一個，辦好之後就可以正式開始使用我的票卡功能。

愛金卡餘額查詢App

首先是登錄票卡的部分，支援的卡片有一卡通、悠遊卡及愛金卡，按下輸入票卡號碼就可以登錄囉。QRCode 需要人在捷運站使用機器才有辦法～輸入票卡號碼時，拿出悠遊卡輸入背面右下角的號碼即可。

台北捷運Go

輸入完悠遊卡號碼號，會有個簡單的簡訊驗證機制，輸入驗證碼之後就完成卡片新增啦。在當月扣款紀錄的下方，就可以看到回饋金的查詢欄位囉！想要知道自己悠遊卡領了多少回饋金，目前用這款 App 就對啦，趕快去下載吧~

下載：
台北捷運Go（Google Play 下載）
台北捷運Go（App Store 下載）

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臺北大眾捷運股份有限公司
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2月起，台北捷運已正式實施「搭越多、現金回饋越多」的「常客優惠措施」，並可從 ... 台北捷運GO」APP後來也提供綁定票卡，能夠隨時透過手機查詢常客優惠各項 ... 都維持不變，而悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證均可適用。 在綁定票卡前，乘客得先下載「台北捷運GO」APP並透過簡訊驗證碼加入會員：.