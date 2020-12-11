你知道在雙 12 購物節當天有限時免費搭乘台北捷運的消息嗎？到底怎麼回事？原來在雙 12 購物節當天是蝦皮的生日慶，並與台北捷運合力推出這項「免費搭乘蝦皮買單」的活動，只要民眾在 12 月 12 日當天上午 10 點至 10 點半期間內，搭乘台北捷運全都免費，只要在時間內使用悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡等卡片都可免費搭乘，只要刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，全都由蝦皮購物幫你買單，大家趕緊抓住此次的優惠，千萬別錯過啦！

蝦皮歡慶雙 12 活動內容

就在雙 12 購物節當天，民眾只要在早上 10 點至 10 點半，搭乘台北捷運就可享有全程搭乘免費優惠，只要在時間內使用悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash 等卡片都可免費搭乘，只要刷卡進站，無論搭多遠、多少趟，全都由蝦皮購物幫你買單。若你想用公共運輸定期票、單程票、活動次數票、攜帶自行車或寵物車單程票、團體票、捷運旅遊票以及北北基好玩卡的民眾，是無法使用在本次活動上的，只有悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡等 7 種卡片可適用本次活動，大家可千萬別拿錯囉！

轉乘優惠

若於 1 小時內完成捷運、公車及 YouBike 轉乘的旅客，均可享有轉乘優惠。惟若搭乘公車或 YouBike 轉乘捷運的旅客，其搭乘捷運票價為 0 元的票卡，出站扣款金額仍為 0 元。

同站進出超過 15 分鐘要收錢？

在雙 12 活動當天，上午 10:00 至 10:30 搭乘捷運是免費的，但若是在免費搭乘時間同站進出超過 15 分鐘、不同站進出超過 2 小時，旅運費以 0 元計算，另加收逾時費用 20 元。依環狀線公告表示，於 20 分鐘內完成轉乘者，始可合併里程，旅運費以0元計算；若超過時間轉乘，轉乘後之里程視為新里程，重新計算票價。

本次活動 8 個注意事項：

1 . 台北捷運免費搭乘時間為 2020 年 12 月 12 日上午 10:00 至 10:30 止。

2 . 適用票種：電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）、社福卡（敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡）、臺北市發行之國小數位學生證或兒童優惠卡、新北兒童卡。不適用票種：公共運輸定期票、單程票、活動次數票、攜帶自行車或寵 物車單程票、團體票、捷運旅遊票（一日票、24/48/72 小時票）、北北基好玩卡（含交通暢遊版、無限暢遊版、景點暢遊版、經典景點版、高鐵假期及高鐵聯票等）。

3 . 轉乘優惠：於 1 小時內完成捷運、公車及 YouBike 轉乘之旅客，均可享有轉乘優惠。惟若搭乘公車或 YouBike 轉乘捷運之旅客，其搭乘捷運票價為 0 元之票卡，出站扣款金額仍為 0 元。

4 . 常客優惠方案自 2020 年 2月 1 日實施。本免費搭乘時段，同站或不同站進出，旅運費均以 0 元計算，該時段累計常客優惠搭乘次數、不累計金額。

5 . 站外轉乘：依環狀線公告，於 20 分鐘內完成轉乘者，始可合併里程，旅運費以 0 元計算；若超過時間轉乘，轉乘後之里程視為新里程，重新計算票價。

6 . 於免費搭乘時間同站進出超過 15 分鐘、不同站進出超過2 小時，旅運費以 0 元計算，另加收逾時費用 20 元。

7 . 如有搭乘票種種類、票卡感應（含扣款）等相關搭乘問題，請洽台北捷運公司，24 小時客服電話：02-218-12345。

8 . 本公司保留活動內容修改權利權，如有變更以本活動網頁公告為準。

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