台北捷運以往用悠遊卡進站可打 8 折，不過從 2020/2/1 起，將採用全新「分級回饋」制度，最高將打到 7 折，依照每人搭捷運次數不同計算，搭越多次折扣越大，悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡全部適用！小編幫大家整理了分級次數優惠，計算看看自己用什麼方案最划算。



捷運搭乘次數優惠比例表

次數 現金回饋 (折扣) 11~20 次/月 現金回饋10% ( 9折 ) 21~30次/月 現金回饋15% ( 85折 ) 31~40次/月 現金回饋20% ( 8折 ) 41~50次/月 現金回饋25% ( 75折 ) 51次/月以上 現金回饋30% ( 7折 )

怎麼搭比較划算？

重度捷運使用者 ( 上班族+假日休閒娛樂 )：以每個月 30 天計算，每天至少會搭捷運 2 次的人，每個月搭乘捷運 60 次，舊的優惠最便宜票價為 960 元 ( 60 x 20 x 0.8 )，新制則是 840 元 ( 60 x 20 x 0.7 )，比起舊制度更優惠。如果你單程票價超過 35 元，每個月又搭 60 次，則是以購買 1280 吃到飽月票最划算。

中度捷運使用者 (上班族+假日偶爾出門)：每個月搭乘捷運 50 次，舊的優惠最便宜票價為 800 元 ( 50 x 20 x 0.8 )，新制則是 750 元 ( 50 x 20 x 0.75 )，同樣比起舊制度更優惠。如果你單程票價超過 35 元，直接購買 1280 吃到飽月票最划算。

輕度捷運使用者 (上班族、學生+假日宅家)：每個月搭乘捷運 44 次，舊的優惠最便宜票價為 704 元 ( 44 x 20 x 0.8 )，新制則是 660 元 ( 44 x 20 x 0.75 )，同樣比起舊制度更優惠。如果你單程票價超過 40 元，直接購買 1280 吃到飽月票最划算。

1 月份起累積搭乘次數 2 月 1 日現金回饋旅客

臺北捷運從 1 月份起，提前加碼累積旅客每 1 張電子票卡的使用次數及搭乘金額 (以全票計算)，並在 2 月 1 日結算後，按照新優惠方案的搭乘次數決定現金回饋比例，並用系統自動加值方式回饋現金。呼籲大家，即日起，養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金；另外，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。

綁定 LINE 加碼送全家 25 元購物金、2% LINE PAY 回饋、星巴克等好康

悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等 4 大票證公司，陸續推出好康優惠。悠遊卡綁定LINE 個人化服務，搭捷運滿 250 元享全家購物金 25 元；一卡通搭捷運上網登錄，回饋 2% 至 LINE PAY 電支帳戶；愛金卡單卡單月搭乘超過 35 次，送星巴克好友分享券；有錢卡銀行聯名卡搭捷運回饋 5% 金額最高 100 元，有錢卡則加贈點數。活動內容以各家票證公司公告為準，或撥打各公司客服專線洽詢。

現金回饋會存到哪？何時進帳？

所謂的「次數」，是指完成「進站刷卡、出站扣款」為 1 次，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款(以全票票價計)，也會記錄當月 (每月 1 日 0 時至該月最後 1 日 24 時)這張票卡的搭乘次數及金額(以出站扣款的時間為準)。

旅客在下個月起的 6 個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金〔前月搭乘金額(以全票計)×現金回饋比例〕，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。現金直接回饋，旅客更有感！

各月回饋金自當月 1 日起算 6 個月內，於第 1 次通過閘門時，以現金回饋方式，直接加值到票卡的電子錢包(等同現金使用)，逾期尚未加值存入電子錢包之回饋金將歸零。

舉例來說，吳先生 3 月使用同一張電子票證搭乘捷運 35 次，每次搭乘捷運全票票價20 元，則該月這張票卡搭捷運扣款金額為 700 元，3 月結算後，吳先生可享現金回饋20%，即為 140 元(相當於全票票價 8 折)；吳先生只須在 4 月到 9 月之間，再次使用這張票卡通過捷運車站閘門，系統即會直接將回饋金 140 元加值到票卡的電子錢包作為現金使用。

資料來源：

https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&sms=72544237BBE4C5F6&s=D27488A1C08F59F4