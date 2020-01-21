農曆新年即將到來，許多人都會貼上新的春聯，但你知道春聯不能亂貼嗎？春聯上方的字詞講求平仄、左右，今天小編幫大家準備好 3 個貼春聯必須注意的步驟，如果忘記的話，趕快學起來吧！



步驟一：就定位

春聯具有方向性，左右貼反就尷尬了，因此我們要貼春聯時，人必須先站在屋外，面對大門，此時面對大門，右手邊為上聯，左手邊為下聯，橫批則貼在中央。

步驟二：判斷平仄（上下聯）

當你拿到春聯時，通常只會看 5 個字、7 個字組成的直幅，這時候哪個是上聯？哪個又是下聯呢？這時候就要從平仄來判斷了，簡單說直接看最後一個字來判斷。

以上圖為例，兩個直幅的最後一個字為：願、安，而春聯上下聯為「仄起平收」也就是仄聲必須在上聯，平聲必須在下聯。

仄聲：三聲、四聲、入聲

平聲：一聲、二聲

若結尾兩個字都是平聲怎麼辦？

有時候也會發生兩個字都是平聲的情形，這時候可以用台語發音來判斷，若台語發聲為仄聲，則為上聯，以下舉一個例子給大家參考：

「樂善財神來賜福」「透天別墅去安居」

這兩個直幅中，福、居國語發音都是平聲，但是用台語發音就可以很明顯判斷出，「福」字為較短促的仄聲，「居」字則是平聲。

步驟三：仄起平收

只要記住仄起平收這四字口訣，就可以輕鬆判斷上下聯，判斷完畢後就可以開始貼春聯啦，記得上聯貼在右邊，下聯貼在左邊。