電腦曾經連線過的 Wi-Fi 密碼怎麼找出來？如果你懶的到設定裡面挖，最近有一款限時免費的軟體 XenArmor WiFi Password Recovery Pro，原價 19.95 美元，現在下載可以免費使用，它可以將我們電腦裡曾經連線過的 Wi-Fi 密碼全部挖出來，當然也可以移除曾經連線過的網路密碼，如果你忘記 Wi-Fi 密碼的話，這款工具現在收下，就能讓你輕鬆找回曾連線過的網路密碼啦。

限時免費頁面：https://xenarmor.com/wifipasswordrecoverypro-free-full-version-software/

首先進入限時免費頁面，輸入 Email 之後按下藍色領取按鈕。

這時候就可以獲得本次的限時免費序號囉，這次的序號授權為 1 年份。

接著到文章後面下載 WiFi Password Recovery Pro 軟體，解壓縮開啟之後，貼上剛剛獲得的序號及輸入 Email。

看到上方訊息就代表序號已經成功啟用。

進入主頁面後，點及左下角的 Recover PAsswords 就可以一鍵復原電腦裡所有的 Wi-Fi 密碼啦，支援恢復 WEP、WPA、WPA2、WPA3 密碼，並且能夠檢測安全性不夠高的 Wi-Fi 密碼

、將密碼儲存為 HTML、CSV、XML、JSON、SQLite 文件，連結放在下方，各位趕緊趁限免活動收下吧。

https://xenarmor.com/wifi-password-recovery-pro/

下載：

XenArmor WiFi Password Recovery Pro