想在電腦上管理 iPhone 裡的照片，卻先被 iTunes 搞瘋了嗎？最近小編發現 Aiseesoft FoneTrans 這個 iPhone 檔案管理工具，足以取代 iTunes，不論圖片、音樂、影片、聯絡人、訊息通通能夠輕鬆管理，FoneTrans 原價超過台幣 1400 元，現在正在限時免費中，而且這是免費是一年份的授權，推薦使用 iPhone 的朋友們，可以用這款工具來取代 iTunes。限時免費是殘酷的，時間過了就沒啦~不過如果你急著要傳輸文件的話，也可以試著使用 3uTools。

進入 FoneTrans 限時免費頁面 後，輸入名稱、Email 來取得序號，不過官方並沒有說明限免到什麼時候，所以大家能先取得就先去取得序號吧，隨時都有可能結束。

回到自己的 Email 收信，就可以看到 FoneTrans 的一年份序號囉，這次的序號都不相同，大家請自行取得。

文末有 FoneTrans 下載點，下載之後進行安裝，安裝完畢打開 FoneTrans 點擊右下方的「註冊」來啟用序號，這個畫面也可以直接清楚看到有序號跟沒序號功能差在哪。

最後輸入 Email 收到的信件裡面的序號按下「激活」按鈕就可以啦。

看到這個畫面就代表序號已成功啟用。

FoneTrans 功能快速看：



iPhone / iPad / iPod 傳送到電腦

將音樂從電腦導入 iPhone / iPod

iPhone / iPad <> 電腦雙向傳輸影片

備份、還原聯絡人

製作 iPhone 鈴聲

轉換 HEIC 為 JPG、PNG

將 iPhone 資料搬家到另一台 iPhone

下載：

FoneTrans（Windows 下載）

FoneTrans（macOS 下載）