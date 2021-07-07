Aiseesoft FoneTrans

想在電腦上管理 iPhone 裡的照片，卻先被 iTunes 搞瘋了嗎？最近小編發現 Aiseesoft FoneTrans 這個 iPhone 檔案管理工具，足以取代 iTunes，不論圖片、音樂、影片、聯絡人、訊息通通能夠輕鬆管理，FoneTrans 原價超過台幣 1400 元，現在正在限時免費中，而且這是免費是一年份的授權，推薦使用 iPhone 的朋友們，可以用這款工具來取代 iTunes。限時免費是殘酷的，時間過了就沒啦~不過如果你急著要傳輸文件的話，也可以試著使用 3uTools

Aiseesoft FoneTrans

進入 FoneTrans 限時免費頁面後，輸入名稱、Email 來取得序號，不過官方並沒有說明限免到什麼時候，所以大家能先取得就先去取得序號吧，隨時都有可能結束。

iPhone 傳照片到電腦

回到自己的 Email 收信，就可以看到 FoneTrans 的一年份序號囉，這次的序號都不相同，大家請自行取得。

iphone照片匯入電腦失敗

文末有 FoneTrans 下載點，下載之後進行安裝，安裝完畢打開 FoneTrans 點擊右下方的「註冊」來啟用序號，這個畫面也可以直接清楚看到有序號跟沒序號功能差在哪。

iphone傳影片到電腦失敗

最後輸入 Email 收到的信件裡面的序號按下「激活」按鈕就可以啦。

Aiseesoft FoneTrans

看到這個畫面就代表序號已成功啟用。

iphone傳檔案到windows

FoneTrans 功能快速看：

  • iPhone / iPad / iPod 傳送到電腦
  • 將音樂從電腦導入 iPhone / iPod
  • iPhone / iPad <> 電腦雙向傳輸影片
  • 備份、還原聯絡人
  • 製作 iPhone 鈴聲
  • 轉換 HEIC 為 JPG、PNG
  • 將 iPhone 資料搬家到另一台 iPhone

https://zh-tw.aiseesoft.com/ios-transfer/

下載：
FoneTrans（Windows 下載）
FoneTrans（macOS 下載）

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訪客留言

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