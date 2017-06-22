△ 從 3uTools 軟體首頁就可以很清楚知道 iOS 裝置的狀態，包含空間使用狀態、是否 JB、型號、IMEI、序號、UDID、Apple ID Lock、iCloud 是否啟用、電池充電了幾次等等資訊。
△ 可以直接透過工具查詢保固期限。
△ 可以查看電池狀態，充電幾次都知道，我只充了 99 次也太少了一點吧！
△ 有不同的佈景顏色可以更換。
△ 從設定中可以綁定 Apple ID，就能很方便的透過 3uTools 來下載 APP 安裝使用。
△ Apps 可以列出所有已經安裝的應用程式，也能檢測需要升級的應用程式，可以直接進行 APP 的更新。
△ 方便的瀏覽相簿與照片
△ 簡易的圖片瀏覽器，使用起來頗順暢的，想要轉到電腦的圖片，可以快速的 Export 到電腦當中存檔。
△ 音樂管理也很簡單，只要將整個音樂目錄拖曳進去就能匯入音樂。
△ 鈴聲管理可以匯入自己喜歡的鈴聲，也內建創造鈴聲的工具。
△ 有豐富的鈴聲下載資源，可以透過軟體在線上視聽，喜歡的直接下載成手機鈴聲使用。
△ 影片管理與幾款影片播放器做整合，可以很方便的加入圖片，若是沒有直接支援影片播放 APP，可以透過 Apps 裡面進去管理。
△ 還有非常非常多的小工具可以使用，功能上算是相當全面的。
△ 備份與還原的功能是必備的，我覺得自己管理備份會比 iTunes 清楚明白許多。
△ 備份功能設可以自己去調整要備份的項目，並不是所有東西都一定備份，向是可以只備份照片、或是音樂不要備份等等，而安裝的 APP 也能自己勾選要備份的，像很多遊戲都很空間，就不一定要備份起來佔空間。
△ 垃圾清理工具，能清除 iOS 裝置內的系統垃圾與 APP 垃圾之類的。
△ 影片轉檔工具
△ 資料轉移工具，若是新舊 iPhone 要搬家的話，這工具就很方便。
△ 壓縮照片功能，這個我沒有實際測試，有可能是將手機內的照片縮小來達到縮減空間的功能，我個人不建議這麼做啦！除非手機裡的照片都已經有備份了。
△ 圖示管理功能，透過滑鼠來進行排列，也可能將排序備份起來。
△ 即時螢幕功能，若是要擷取畫面就可以省去手機螢幕截圖再存取檔案的麻煩，直接截圖到電腦就可以了！
△ 可以關閉 iOS 更新通知
△ 線上 APP 排行資訊，可以透過電腦來瀏覽熱門 APP，喜歡的就直接進行安裝。
△ 線上的免費桌布，還有替你區分不同型號 iPhone 或是 iPad 使用。
△ 刷機與 JB 功能，這部分我就沒有那麼熟悉了，看不懂就不要亂動就是了！
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