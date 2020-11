你是不是常常為了找不到好看的桌布而煩惱呢?不妨到「Visuals of Earth」精美手機桌布網站走一走吧!Visuals of Earth 共有 14 個美如畫的桌布主題,包括有森林、海洋、銀河、地球以及用攝影師為名的精選桌布,每個主題中都有 10 到 20 張桌布可下載,雖然不像其他網站或 App 有大量的手機桌布,不過在 Visuals of Earth 中每一張都是萬中選一的圖片,是在別的網站中看不到的。操作很簡單,只要點擊圖片就可下載,建議大家用手機來操作,可快速將桌布下載到手機中,讓你直接當桌布使用,就讓我們往下看如何設定吧!想知道更多好看的手機桌布嗎?可以參考這篇:GIRLY DROP 女生會喜愛的手機桌布圖片,可直接下載!

首先小編這邊用 Chrome 瀏覽器打開 Visuals of Earth 網站,開啟後,可點擊右上角的「項目」圖示,點擊裡頭的「Collections」查看所有主題,你也可點開「Wallpapers」查看網站所有桌布圖片。(用 Safari 也可以)

接著找一個你喜歡的主題。

在主題中,點開一張你中意的桌布,接著長按螢幕中的圖片,就會跑出選項讓你選,直接選擇「儲存圖片」就能將桌布儲存到手機相簿中。

接著在手機相簿中找到剛剛你儲存的桌布,點擊左下角的「分享」圖示,選擇「作為背景圖片」。

接著點擊「設定」,看你要選擇將桌布設在鎖定畫面或主畫面,也可選擇方便的同時設定,就不用再設定一次了。

接著就能回到主畫面或鎖定畫面做查看。

怎麼樣?是不是很好看呀!如果還在煩惱找不到優質好看的手機桌布的朋友,趕緊到 Visuals of Earth 中尋找看看,雖然不像其他網站有超過幾萬張的圖片,但是 Visuals of Earth 中每一張圖絕對是無可挑剔的精美桌布,快把這個擁有精美桌布網站商藏起來吧!

Visuals of Earth:https://visualsofearth.com/

以下是小編覺得不錯的5個 Visuals of Earth 主題推薦給大家:

△ 森林主題:點我前往

△ 海洋主題:點我前往

△ 攝影師 KARIM 主題:點我前往

△ 攝影師 MICHAEL KAGERER 主題:點我前往

△ 攝影師 FAMEISFICKLEFOOD 主題:點我前往