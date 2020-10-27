Visuals of Earth 擁有 14 個精美主題的手機桌布網站，讓你怎麼設置都好看！

你是不是常常為了找不到好看的桌布而煩惱呢？不妨到「Visuals of Earth」精美手機桌布網站走一走吧！Visuals of Earth 共有 14 個美如畫的桌布主題，包括有森林、海洋、銀河、地球以及用攝影師為名的精選桌布，每個主題中都有 10 到 20 張桌布可下載，雖然不像其他網站或 App 有大量的手機桌布，不過在 Visuals of Earth 中每一張都是萬中選一的圖片，是在別的網站中看不到的。操作很簡單，只要點擊圖片就可下載，建議大家用手機來操作，可快速將桌布下載到手機中，讓你直接當桌布使用，就讓我們往下看如何設定吧！想知道更多好看的手機桌布嗎？可以參考這篇：GIRLY DROP 女生會喜愛的手機桌布圖片，可直接下載！

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首先小編這邊用 Chrome 瀏覽器打開 Visuals of Earth 網站，開啟後，可點擊右上角的「項目」圖示，點擊裡頭的「Collections」查看所有主題，你也可點開「Wallpapers」查看網站所有桌布圖片。（用 Safari 也可以）

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接著找一個你喜歡的主題。

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在主題中，點開一張你中意的桌布，接著長按螢幕中的圖片，就會跑出選項讓你選，直接選擇「儲存圖片」就能將桌布儲存到手機相簿中。

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接著在手機相簿中找到剛剛你儲存的桌布，點擊左下角的「分享」圖示，選擇「作為背景圖片」。

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接著點擊「設定」，看你要選擇將桌布設在鎖定畫面或主畫面，也可選擇方便的同時設定，就不用再設定一次了。

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接著就能回到主畫面或鎖定畫面做查看。

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怎麼樣？是不是很好看呀！如果還在煩惱找不到優質好看的手機桌布的朋友，趕緊到 Visuals of Earth 中尋找看看，雖然不像其他網站有超過幾萬張的圖片，但是 Visuals of Earth 中每一張圖絕對是無可挑剔的精美桌布，快把這個擁有精美桌布網站商藏起來吧！

Visuals of Earth：https://visualsofearth.com/

以下是小編覺得不錯的５個 Visuals of Earth 主題推薦給大家：

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△ 森林主題：點我前往

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△ 海洋主題：點我前往

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△ 攝影師 KARIM 主題：點我前往

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△ 攝影師 MICHAEL KAGERER 主題：點我前往

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△ 攝影師 FAMEISFICKLEFOOD 主題：點我前往

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